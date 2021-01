Hätte Black Lives Matter das Kapitol gestürmt, stünden wir heute vor einer Brandruine!

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(Michael van Laack) Viele Sender, Zeitungen und Blogs schreiben sich aktuell zum Sturm auf das Kapitol und des weiteren Umgangs mit Donald Trump die Finger wund. Deshalb möchte ich den Blick weg vom Ereignis auf die ein oder andere Reaktion lenken, vor allem aber auf die schäbige Intention, die hinter mancher Wortmeldung steht.

Auf die Verlogenheit vieler unserer Politiker, die die Brandstifter, Plünderer und Mörder, die im vergangenen Jahr in den USA wochenlang Straßenzüge verwüsteten, entweder beschwiegen oder gar von Hoffnungszeichen für eine gerechtere und „demokratischere“ USA sprachen. Und in Deutschland die Menschen vor einem afroamerikanischen Kriminellen niederknien ließen, als sei er ein Heiliger.

Was die Vorgänge ums Kapitol gestern betrifft, so hat Tino Chrupalla aus meiner Sicht alles gesagt, was man wenige Stunden später dazu sagen kann (und sollte):

Wer Parlamente gewaltsam attackiert, zielt auf das Herz der #Demokratie. Das ist in #WashingtonDC so, in #Berlin oder an jedem anderen Ort dieser Welt. Für die #AfD ist die Bewahrung der Demokratie das vornehmste politische Ziel. Gewalt darf niemals Mittel der Politik sein. — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) January 7, 2021

Auf die Ursachen schauen? Nicht in „unserer Demokratie“!

Die Situation gut zusammengefasst hat auch Richard Feuerbach. Er verdeutlicht noch einmal, was wir auf diesem Blog immer wieder tun: Den Blick nicht einfach auf die Wirkung richten, sondern die Ursachen. Warum sind so viele Menschen auch in Deutschland politikverdrossen und unzufrieden. Weil ein Establishment in seiner Blase glaubt, definieren zu können, was die Bürger wollen und brauchen. Weil sie Demokratie istruemntalisieren und Recht nach Belieben beugen.

#Trump ist Symptom. Er ist nicht die Ursache, sondern an ihm machen viele Menschen ihre #Politikverdrossenheit fest. Statt über ihn u. sein zweifelsohne fragwürdiges Agieren zu diskutieren, sollte man endlich mal anfangen über die wahren Probleme der Demokratie zu debattieren. — Richard Feuerbach (@R_Feuerbach) January 7, 2021

Wie zu erwarten, gab es zeitnah Warnungen davor, dass auch in Deutschland das Potential und der Wille, „unsere Demokratie“ zu zerstören, vorhanden sei. Wie immer allen voran dabei die Grünen. Die Deutschlandhasser-Partei und politischer Arm der Straßen-ANTIFA und anderer ACAB-Linksextremisten. Auch die Grünen streben bekanntlich einen Systemwechsel an.

Stay safe! Die Bilder aus dem #Capitol in #WashingtonDC zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns klar gegen Rechtspopulismus, Hetze und Desinformation stellen. Jeden Tag. — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) January 6, 2021

Linksradikale sind gute Demokratiegefährder

Wenig zuvor hatte Göring-Eckardt übrigens einen Tweet geliked, der die ANTIFA (also gewalttätige Linksradikale) als wichtigen Bestandteil zur Sicherung „unserer Demokratie“ bezeichnet hatte. Verlogen bis ins Mark und deshalb gewiss auch prädestiniert für ein Ministeramt nach der BTW im Herbst.

Sawsan Chebli sieht schon die ganze Welt in Gefahr, von braunen (nicht schwarzen) Horden überrannt zu werden, Was sie wohl mit internationalen Strategien meint? Vielleicht ein Verbot aller konservativen Parteien, die nicht nach links gerückt sind? Oder eine weltweite Diskursverweigerung, die ja in Deutschland äußerst erfolgreich läuft?

Die ganze Welt hat auf Sturm des #Capitol reagiert. Entsetzen, Schock, Trauer. Reicht nicht. Brauchen endlich internationale Strategien zur Verteidigung unserer Demokratien. Wird nicht der letzte Sturm auf ein Parlament gewesen sein. Wachen wir nicht auf, gelingt die Zerstörung. — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) January 7, 2021

Von Heiko Maas ebenfalls Erwartbares: Der Vergleich mit dem so genannten Reichstagssturm, von dem immer noch nicht klar ist, wer in aus welchem Grund inszeniert und wer ihn durch Abzug von Polizeikräften. die zum Schutz des Objekts bestimmt waren, zugelassen hat.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten – auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

Fazit

Trump wird vermutlich in den nächsten Stunden abgesetzt. Wenn man seine Rede gestern vor den Anhängern genau analysiert, kann man tatsächlich zu dem Schluss kommen, er hätte diesen Sturm aufs Kapitol gewollt und befeuert.

Entscheidend aber ist, dass westliche Regierungen – allen voran Deutschland – schwarze und ANTIFAschistische Gewalt in den USA nicht nur geduldet somndern gefördert haben. Die Bilder von vor einem toten afroamerikanischen Kriminellen niederknienden Polizisten und Jugendlichen haben radikale Kräfte in den USA bestärkt, weitere Straßenzüge in Brand zu stecken, Polizisten zu ermorden, berufliche Existenzen zu zerstören. Dass alles haben über Monate unsere Leitmedien goutiert. Ebenso haben sie Rassimus-Schnüffelei bei Polizei und Bundeswehr gefordert und gefördert.

„Wenn die richtigen getötet oder anders vernichtet werden, ist das ein Hoffnungzeichen für den Aufbruch in eine buntere, demokratischere und gerechtere Welt.“ Das ist die Botschaft, die wir auch in diesen Stunden wieder allenthalben hören. – Es gibt Tage, an denen ich glaube, einige unsere Spitzenpolitiker sehnen einen kleinen und deshalb niederschlagbaren Aufstand in Deutschland herbei, damit sie endlich die Legitimation haben, das unbunte und unlinke Gesocks mit Stumpf und Stil aus der Gesellschaft herauszureißen.

