Lockdown und Impfdosen: Das Blut an Merkels und Spahns Händen!

(Michael van Laack) Ganze Branchen drohen unterzugehen. Existenzen werden vernichtet, Familien auseinander getrieben oder gegeneinander aufgehetzt. Und nun auch noch das Impfstoff-Desaster. Geiz ist für Merkel, Spahn und ihr Gefolge geil, wenn es um die Serum-Dosen geht.

Die Reaktionen darauf, dass Deutschland, wo der Biontech-Wirkstoff erfunden und mit deutschen Steuergeldern zur Marktreife geführt wurde, deutlich weniger Dosen gekauft und verimpft hat, als viele ferne Länder (USA, Israel, asiatische Staaten) konnten unterschiedlicher nicht sein.

Die einen – die sich nicht impfen lassen wollen – verschenken in Tweets und Postings großzügig ihre noch nicht hergestellten Dosen auf die Zukunft hin. Die anderen beklagen sich, dass in Seniorenheimen Dosen verlost wurden, weil nicht genug für alle in den Einrichtungen lebenden über 80-jährige zur Verfügung standen.

Das eigene Volk hat für Merkel keinen Mehrwert

Der ÖRR freilich verteidigte die Kanzlerin und ihr Gefolge. Denn mittlerweile ist der Kultstatus der Unfehlbarkeit erreicht, wie wir auf diesem Blog schon mehrfach erläutert haben. Deshalb gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Rechtfertigungsversuche für die Unterwerfung unter die EU als oberste Bestell- und Verteilbehörde.

Die einen zogen die Nazi-Keule (die geht ja immer) und erklärten, Deutschland sei z. B. im Gegensatz zu dem immer noch im Amt befindlichen verhassten US-Präsidenten Trump „solidarisch“ und betreibe keinen „Impfstoff-Nationalismus“. Oder mit Blick auf schwarzafrikanische Länder gar einen „Biontech-Rassismus“.

Andere erklärten – und das ist aus meiner Sicht die widerwärtigste Argumentation, mit größeren Bestellungen hätte man eine höhere Nachfrage erzeugt und den Preis in die Höhe getrieben.

Argument „Menschenleben“ nur beim Thema Restriktionen wichtig!

In den vergangenen Monaten gab es regierungs- und medienseitig heftige mediale Kampagnen gegen die „Querdenker“, die durch ihr maskenloses Auftreten in Massen angeblich zigtausende Menschenleben gefährdeten. Jan Böhmermann verstieg sich vor einigen Wochen sogar dazu, die „Oma-Generation“ für höhere Infektionszahlen verantwortlich zu machen und sie als Hauptkundschaft in Ski-Orten wie „Ischgl“ zu verorten. Während die jungen Menschen, seit Gretas Erscheinen mit der Gabe der Weisheit überreich gesegnet, als vorbild- und tugendhaft dargestellt wurden.

So weit, so schlecht! Der – selbstverständlich für die Sicherheitskräfte vollkommen überraschend kommende – Ansturm auf die deutschen Skigebiete wurde in den vergangenen Tagen zwar mit einer gewissen Empörung kommentiert, aber die Schärfe der vergangenen Monate fehlte. Was daran liegen mag, dass dort zu 80 % die Generation U40 unterwegs war und der Ansturm auch nicht als Querdenken-Demo angemeldet wurde.

Lockdown-Politik ist Staatsversagen

Der Staat zwingt seine Bürger zum Verzicht auf soziale Kontakte! Warum? Um das Leben der Senioren zu schützen! Der Staat schließt den Einzelhandel und die Gastronomie! Warum? Um Menschenleben zu schützen! Der Staat wird Schulen einmal mehr für längere Zeit schließen? Warum? Weil den Politikern plötzlich auffällt, dass Infektionsketten nicht nur beim Edel-Griechen, im Dönerladen oder bei Friseur beginnen. Und selbstverständlich, um Menschenleben zu retten!

Das alles behaupten sie, aber die Impfstoffpolitik der Bundesregierung zeigt: Das meinen sie nicht so. Die Berliner Blase ist voll von Situationsethikern. Menschenleben retten, OK! Aber das darf nichts kosten. 12 Euro! Das ist der höchste Preis, den man zu zahlen bereit war, um gefährdete Personen zu impfen und so ihr Leben zu schützen gegen das Virus. 12 Euro! Während Milliarden Euro für ins Sozialsystem Einwandernde verschleudert werden, während man „systemrelevante“ Banken mit zweistelligen Milliardenpaketen rettet, während man für jeden Mitarbeiter des Bundestags 600 Euro Corona-Schmerzgeld zur Verfügung stellt…

Merkels Regierung vernichtet Menschenleben

Nein, man kann nicht jeden Menschen retten. Das ist auch nicht die Aufgabe des Staates. Und es sterben täglich junge wie alte Menschen: An Herz-, Lungen-, Leber- oder Nierenerkrankungen. Bei Auto-, Arbeits oder Haushaltsunfällen. Oder woran auch immer!

Aber diese Regierung gefährdet durch ihre zum einen wirtschaftlich verfehlte, zum anderen ethisch und moralisch verwerfliche Politik Menschenleben. Die einen, die am unbestreitbar existenten und hochaggressiven Corona-Virus und seinen Mutationen in den nächsten Monaten erkranken werden, weil Merkel und Co. das Schicksal des deutschen Volkes einmal mehr in die Hände der Brüsseler Verwalter gegeben hat. Weil sie Brüssel die Verteilung eines in Deutschland erfundenen und erstproduzierten Impfstoffs in die Hände gab und ihr beim Preis pro Dosis plötzlich wieder einfiel, dass Ende 2022 die „Schwarze Null“ wieder stehen muss.

Vor allem aber, weil ihre Lockdown-Politik wirtschaftlich Existenzen vernichten und dadurch viele Menschen nicht nur arbeitslos, sondern auch psychisch krank machen wird. Das Blut der Suizide mancher Menschen wird in den kommenden Monaten – um mal wieder dieses geflügelte Wort zu nutzen – an den Händen der Kanzlerin und ihrer Legionen kleben.

Und auch der Bildungsschaden wird unermesslich sein. Schon heute ist die Zahl lernschwacher Schüler so groß wie nie. Übrigens nicht nur unter Migrantenkindern. Das wird sich nun verstärken. Zudem kommt es in immer mehr Familien durch die Erhöhung des sozialen und wirtschaftlichen Drucks immer häufiger zur Eskalation. Die Bundesregierung fördert so den „Mord“ an Kinderseelen und das kaum beschreibbare Leid von Frauen, die die Frustrationen ihrer Männer „zu spüren bekommen“.

Widerwärtig! Einfach nur widerwärtig

Wie unsere Leser wissen, gehöre ich aus verschiedenen Gründen zu denen, die Corona ernster nehmen als die meisten, die sich im bürgerlichen oder liberalkonservativen Milieu bewegen. Umso fassungsloser bin ich, sehen zu müssen, dass der Schutz der vulnerablen Gruppen nun misslingt, weil für den Vier-Millionen-Euro-Villa-Spahn und seine ehrlose Clique in anderen Bereichen Geiz geil ist.

Menschenleben sind diesen Damen und Herren nur wichtig, wenn es a) die eigenen sind oder b) es politische und strategische Vorteile im Kampf gegen Mitbewerber mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen gibt.

Widerwärtig! Einfach nur widerwärtig

