(Michael van Laack) Zur Beratung eines Antrags der AfD-Fraktion, einen Bundesbeauftragten zur Bekämpfung von Christenfeindlichkeit zu installieren, sprach auch Martin Patzelt (CDU), u.a. Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Schon im Eingang seiner Rede nannte er die weltweite Christenverfolgung ein zu verurteilendes „Phänomen“. Phänomene freilich sind unerklärliche Vorgänge, deren Ursachen sich nur vermuten lassen. Diesen Eindruck wollte er augenscheinlich auch erwecken, denn der zu Deutschland gehörende Islam darf nicht beschmutzt werden.

Christenfeindlichkeit bekämpfen nicht mit Grundgesetz vereinbar

Patzelt: „ich halte diesen Antrag für falsch und ich halte ihn auch für gefährlich. Für falsch halte ich ihn deshalb, weil er nicht mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Die Präambel im Grundgesetz, die sich auf Gott bezieht, bezieht sich nicht auf den Gott der Christenheit. Sie bezieht sich auf den Gott aller Menschen, die ihn als letzte Instanz, als letzten Grund, als letztes Ziel erleben.“

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten also auch den Dämonenführer Allah, den zum Mord animierenden indischen Gott Shiva oder Buddhas Nirwana vor Augen? Eine bemerkenswerte Sichtweise und eine haltlose Behauptung. Aber faktenarmes Argumentieren ist ja mittlerweile Markenzeichen der postchristlichen Regierungsparte.

Man darf als Christ nicht seine Religion als wahr bezeichnen!

„Und deshalb ist es falsch, einen Christenbeauftragten über die Anderen zu stellen.“ Der Staat dürfe nicht das Christentum als bessere Religion beschreiben. Die Lehren des Oislam seien genauso wichtig und richtig wie die christlichen. Von niemandem könne verlangt werden, sich an westliche Moralvorstellungen zu halten, denn der genetische Code der Kirche und des Christentums sei Toleranz.

Christen haben eine schlimme Vergangenheit

Wenn wir in Deutschland die Christen besonders schützen würden vor Übergriffen, würde damit ein fatales Signal in die Welt gesetzt, meinte Patzelt zudem. Dadurch würden die Gräben überall in der Welt vertieft und der Islam provoziert. Wir Christen „schämen uns“ für unsere schlimme Vergangenheit und sagen: „Unsere Eltern haben es nicht besser verstanden, aber sie waren auch immer geführt von Angst, von Vorbehalten. Ich erinnere an die Kreuzzüge, ich erinnere an den Dreißigjährigen Krieg. Ich erinnere mich, als Kind, wo mir gesagt wurde, wenn ich in eine evangelische Kirche, gehe, dann ist das Sünde.“ Wir Christen seien doch selbst schuld daran, dass wir verfolgt würden, denn wir seien es schließlich immer gewesen, die nach der Devise „Und willst Du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich Dir den Schädel ein!“ gelebt hätten. Eine solche Religionsgemeinschaft verdient nach Ansicht des CDU-Mannes alles, aber doch keinen besonderen Schutz

Auch Jesus würde die Muslime mit Hochachtung betrachten, denn…

…das mache die Kirche schließlich auch seit dem II. Vatikanischen Konzil (1962-1965). „Wir haben bald Weihnachten!“, ermahnt der CDU-Mann zum Schluss. Da sollte man mal in sich gehen. Das Christentum müsse aufhören, eine heterogene und Rituale pflegende Gruppe zu sein. Das aber könne nicht erreicht werden, indem ein Beauftragter installiert werde, der christenfeindliche Handlungen rügt. Was am Ende der Rede noch fehlte, war „Allahu Akhbar“ und ein Adventsgruß an Erdogan im Namen der Kanzlerin. Aber da die Redezeit bereits überschritten war…

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal