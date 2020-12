(Michael van Laack) Aus wirtschaftlicher Sicht wird nicht mehr viel zu retten sein. Zwar wurden der Gastronomie November-Hilfen versprochen, die aber wegen eines Software-Problems blöderweise erst im Februar ausgezahlt werden können. Dann werden sie wohl auf viele Konten fließen, die bereits unter Insolvenzverwaltung stehen. Über die Auszahlungstermine für die ebenfalls bereits in Aussicht gestellten Dezember- und Januar-Hilfen will ich nicht spekulieren. Und der Einzelhandel? Brauchen wir nicht mehr, wir haben ja Amazon.

Die in diesen beiden Sparten „freigesetzten“ Arbeitskräfte könnte man zunächst mit einem Übergangsgeld versorgen und nach Bildung einer schwarz-grünen Bundesregierung im Herbst nach dem bereits eingepreisten Wahlsieg in der Energiewirtschaft einsetzen. Man könnte ihnen Spaten in die Hand drücken, um den Braunkohletagebau schneller als bisher geplant zuzuschütten. Oder als Windrad-Kurbler, falls es mal ein paar tage in Deutschland totale Windstille gibt. Auch als Marktschreier für neue Fleischersatzprodukte wie veganes Rinderfilet oder Tofu-Wildlachs wären diese Menschen problemlos einsetzbar.

Manche Berufsgruppen können sorgenfrei in die Zukunft schauen

Die Bundesliga-Profis muss man nicht entschädigen, denn die dürfen weiterspielen. Auch wenn die elf plus elf Spieler plus drei Schiedsrichter vermutlich aus 25 verschiedenen Haushalten kommen. Fußball-Millionäre sind systemrelevant wie das RKI oder BLM. Da muss sich also der Bürger nicht sorgen. Notfalls wird der Steuerzahler auch gern klammen Vereinen unter die Arme greifen, um deren Verluste an Eintrittsgeldern, Werbeeinnahmen usw. zu kompensieren.

Auch Berufspolitiker werden nicht in die Gefahr geraten, sich bei der aktuell ihre Kunden hauptsächlich digital betreuenden Arbeitsagentur melden zu müssen. Denn sie legen bekanntlich selbst fest, wie hoch ihr Einkommen sein muss, um noch als auskömmlich bezeichnet werden zu können. So lassen sich zusätzliche Aufwendungen für erhöhtes Arbeitsaufkommen in der Corona-Krise mühelos kompensieren.

Auto-, Aluminium- und Stahl-Industrie ist ohnehin nicht mehr zu retten

Also muss man da jetzt auch nicht mehr viel tun. Ersterer wird die Klimawende-Politik und das Ende des Verbrennungsmotors bald den Rest geben. Aluminium ist in der Herstellung viel zu energie-intensiv. Das Zeug muss weg! Denn so viele Köche, Wirte und Kellner werden dann ja doch nicht arbeitslos, um in ausreichendem Maß in die Pedale zu treten, damit Ökostrom die Schmelzöfen am Laufen halten kann.

Und die Stahl-Industrie? Na ja, Thyssen-Krupp hat immer noch den Nazistallgeruch der Ausbeutung von Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs. Und außerdem gibt es in der EU-Kommission zwei Kommissare, die deutschen Stahl gern nur noch in Geschichts-Bilderbüchern mit so einfühlsamen Titeln wie „Die Feuer verlöschen nie“ sehen möchten, weil sie mit nordamerikanischen Playern verbandelt sind, die sich gern die Beute mit den Chinesen teilen würden.

Lichtblick: Pyrotechnik-Hersteller könnten gerettet werden

Der Chef des Feuerwerkherstellers Blackboxx in Marienberg (Sachsen) hat einen bedenkenswerten Vorschlag gemacht: „Silvester zu verschieben wäre eine ausgezeichnete Lösung. Die Menschen sind lebenshungrig und freuen sich auch noch im März oder April über Feuerwerk. Und für die Branche wäre es ein Hoffnungsschimmer.“ Ein verständliches Ansinnen, machte doch der Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie gestern gegenüber BILD auf ein regierungsseitig überhaupt nicht in den Blick genommenes Problem aufmerksam: „Verglichen mit anderen Branchen haben wir das Riesenproblem, dass wir erst in den letzten drei Tagen des Jahres unseren Jahresumsatz machen können.“

In der Hoffnung, dass zu Ende März 2021 aufgrund der enormen Disziplin der Bürger und der doppelten Durchimpfung von mindestens 70 Millionen Menschen im Land die Inzidenz auf 50 gesunken ist, schlage ich den 31. März vor. Entsprechend sollten wir dann auch alle anderen wichtigen Feste und Feiern verschieben.

Der neue Jahreskalender sähe dann so aus:

31. März: Silvester – 1. April: Neujahr – 6. Mai: Rosenmontag – 8. Mai: Aschermittwoch – 3. Juni: Ostern – 20. Juli: Maifeiertag – 1. August: Christi Himmelfahrt – 11. August: Pfingsten – 22. August: Fronleichnam – 22. Dezember: Tag der Deutschen Einheit

Die Bundestagswahl, Allerheiligen und Weihnachten lassen wir 2021 ausfallen, weil man es sich ja nicht zur Gewohnheit machen sollte, Termine ins nächste Jahr zu verschieben. Ab 2022 geht dann alles wieder seinen gewohnten Gang, falls Angela Merkel – die unter diesen außerordentlichen Bedingungen selbstverständlich eine weitere Legislatur Kanzlerin bleiben muss (was sie als großes Opfer fürs Vaterland versteht) – keine weiteren Dinge erkennt, vor denen sie die Bevölkerung schützen muss. Läuft!

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal