(Michael van Laack) Dem bösartigen Spiel der Politkasper in Berlin in den letzten 72 Stunden muss ich meinen Beifall und somit die Unterstützung verweigern. Wer unseren Blog regelmäßig liest, wird sich daran erinnern, dass ich sowohl von März bis Mai als dann auch im Oktober die Corona-Restriktionen der Bunderegierung unterstützt oder doch zumindest nicht unreflektiert und dann nur sanft kritisiert habe. Doch genug ist genug!

Beim Kasperle-Theater gewinnt am Ende zumeist der Hauptdarsteller, seine Gretel und der Polizist, während Räuber, Krokodil und Teufel in den tiefen Brunnen geschubst werden. Das Spiel, dass uns die Kanzlerin, ihre Minister und die Ministerpräsidenten in den Tagen bis Weihnachten aufzuführen gedenken, sieht als Sieger wohl eher die „bösen“ Figuren im Theater vor, die hier stellvertretend für das Virus stehen sollen.

Heute 30.000 Neuinfektionen

Ich bin auch weiterhin davon überzeigt, dass wir im Interesse der ganz jungen, vorgeschädigten und alten Menschen alles tun müssen und ggf. Einschränkungen in unserer Bewegungsfreiheit für einen gewissen Zeitraum hinnehmen müssen, aber…

Gestern Abend warnte Wirtschaftsminister Peter Altmaier – Dauergast in den meisten Talkshows – davor, wir könnten in französische Verhältnisse kippen. Denn ab einem Wert von 26.000 oder 27.000 sei ein point of no return mit Blick auf ein unmittelbar bevorstehendes exponentielles Wachstum gegeben. Heute sehen wir laut RKI 30.000 Neuinfektionen und einen Rekord bei den Sterbefällen.

Und was ist die Antwort der genannten Player auch an diesem Morgen: „Wir müssen mit harten Einschnitten rasch reagieren. Und deshalb werden wir nach Weihnachten… Das heißt, jene Politiker, denen das Konzept ihres „Lockdown Light“ vor die Füße gefallen sind und die seit einigen Wochen ein Horror-Szenario nach dem anderen entwerfen, erklären uns dreist: Das Virus-Feuer setzt immer mehr in Flammen. Deshalb werden wir nur noch zwei Wochen mit unserem gescheiterten „Lockdown Light“-Konzept arbeiten und dann nach Weihnachten (also ab dem 26.12.) das Virusfeuer einzudämmen beginnen.

Feigheit oder Herrschaftswissen?

Wartet man aus Feigheit 14 Tage? Ist es die Angst vor dem Unmut der Bürger, der sich ggf. auf der Straße zeigen würde? Zwar halte ich Bilder wie in Frankreich für nahezu ausgeschlossen, aber es könnten durchaus punktuell vor allem in Großstädten Lagen entstehen, die sich von der Polizei nicht wie bisher mit „Beregnung“ einfrieren lassen.

Bundesinnenminister Horst #Seehofer fordert einen sofortigen #Lockdown. Dies sei die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden: https://t.co/Fa3apDThA0 #coronavirus — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) December 11, 2020

Oder die Furcht vor einer Insolvenz-Welle beim Einzelhandel zusätzlich zu der bereits dramatischen Lage für die Gastronomie und diverse Kleinbetriebe? Auch ein Zusammenbruch der Logistik, des Post- und Vertriebswesens in der Endphase des Weihnachtsgeschäfts könnte die Politiker zurückhalten.

Auf Querdenken zeigen ab jetzt wie Steine aus dem Glashaus werfen

„Gäbe es nicht all die maskenfreien AfD-Wähler und Querdenker, gäbe es auch keine Disziplinlosigkeit und wir hätten schon alles im Griff“ hieß es in den letzten Wochen aus vielen Politiker-Mündern. Und „Die gewissenlosen Rechten sind für steigende Todeszahlen verantwortlich“. All das sollte seit der begeisterten Aufnahme der Vorschläge aus der neuesten Leopoldina-Studie kein Politiker mehr zu sagen wagen.

Denn sie laufen sehenden Auges in ein exponentielles Wachstum hinein und sind bereit, dass vor Weihnachten noch deutlich mehr Menschen pro Tag erkranken oder sterben. Denn sie halten an ihren augenscheinlich nicht ausreichenden Maßnahmen der Oktober-Beschlüsse stoisch fest. Mehr als zwei Wochen darf das Virus so weitermachen. Gewissenloser geht es eigentlich nicht, falls – ja falls – die Situation wirklich so dramatisch ist, wie es kommuniziert wurde.

Ist doch alles nur halb so schlimm?

Das Gesundheitssystem stehe vor dem Kollaps. Das Virus verbreite sich in immer mehr Senioreneinrichtungen. Die Zahl der jungen Menschen unter 25, die sich infizierten, sei deutlich gestiegen. Alarm, Alarm! Aber das passt doch nicht! Warum dann noch über zwei Wochen warten? Weil das Gesundheitssystem vielleicht noch lange nicht vor dem Kollaps steht. Weil die Prozentzahl der betroffenen Senioren-Einrichtungen sehr klein ist im Verhältnis zur Gesamtzahl.

Weil kaum Infektionen von den jungen Menschen an die anderen Generationen weitergegeben werden? Das muss wohl so sein. Denn sonst würde man keine 14 Tage mehr warten. Denn im Frühjahr gab es wegen wesentlich geringer Zahlen einen vollständigen Lockdown. Entweder als, man hat Erkenntnisse, die es rechtfertige, bis Weihnachten zu warten, oder die Bundeskanzlerin, die Minister und Ministerpräsidenten sind skrupellose Akteure, die nur an ihre Wiederwahl denken!

Schlusssatz

Suchen Sie sich das aus, was Ihnen plausibler erscheint, liebe Leser. Was mich betrifft, so verweigere ich ab jetzt dieser Corona-Politik jegliche öffentliche Verteidigung. Erst, wenn mir plausibel das Motiv dieses Handelns vor Augen ist, werde ich entscheiden, in welche Richtung ich mich in Zukunft öffentliche äußere! Ibi fas ubi proxima merces? So scheint es! Dies ater folgt auf dies ater. Unerträglich!

