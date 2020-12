(Michael van Laack) Keine Satire! Nein, meine Damen und Herren! Sie haben sich nicht verlesen. Nach Ansicht des mehrsprachigen „Fräulein-Magazins“ gehört Sawsan Chebli zu jenen sechs Frauen, die das größte Potential in sich tragen, die Welt zu verändern. Die fünf anderen Damen, denen das Magazin ebenfalls Allergrößtes zutraut, sind zwar zumindest in Deutschland und Europa nicht sonderlich bekannt, aber wen stört das schon. Sehet, unserer Retterinnen sind da!

Zur Begründung, was Sawsan Chebli so einzigartig macht, dass man ihr zutrauen darf, den von Luisa Neubauer und Greta Thunberg geforderten System Change über Nacht und im Alleingang zu erreichen und Deutschland in das Haus der einzig wahren Religion zu integrieren, komme ich gleich. Hier erst mal die anderen fünf hell strahlenden Sterne, die unsere dunkle Welt im Nu zu einem Ort des Friedens, der Gleichstellung und Barmherzigkeit machen könnten und vielleicht sogar werden. Wenn man sie denn lässt!

Noch nicht weltbekannt – Aber das wird schon!

Alyssa Carson war die erste Frau, die von der NASA für eine Mars-Mission trainiert wurde. Die ebenfalls korrekt hautpigmentierte Cori “Coco” Gauff hat schon als junger Tennisprofi mehrfach Venus Williams besiegt. Die britische Journalistin Dolly Alderton ist Kolumnistin des Wahrheitsblatts „The Sunday Times“ und hat bereits in jungen Jahren ihre Memoiren in dem epochalen Werk „Everything I Know About Love“ niedergeschrieben. Sophie Xeon war unter anderem für Madonna als Produzentin tätig. Schon das allein rechtfertigt ihre Aufnahme in den handverlesenen Kreis der Superheldinnen. Bei Indya Adrianna Moore handelt es sich um eine transexuelle Gender-Nonkonformistin. Das reicht selbstverständlich für die Aufnahme in die Fräulein-„Hall of Heroes and Fame“ als Qualifikation vollkommen aus.



Sawsan Chebli, größte Hoffnung der SPD

Nun zu Fräulein-Wunder Chebli. Auf der englischsprachigen Seite weiß das Magazin über sie folgendes zu berichten:

„Sawsan Chebli, 1978 in Berlin geboren, ist wohl die größte Hoffnung einer SPD, der es chronisch an jungen Menschen mangelt. Die Tochter palästinensischer Flüchtlinge war bis zum 15. Lebensjahr staatenlos. Ihr Vater wurde mehrmals in Abschiebehaft genommen. „Ich weiß, was Armut ist“, sagt Chebli. In der Schule lernte sie deutsch [Wow!!! Das ist nicht selbstverständlich für Menschen mit palästinensischem Hintergrund.]. 2014 ernannte sie der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier zur stellvertretenden Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Seit Dezember 2016 ist Chebli als Vertreterin des Landes Berlin bei der Bundesregierung als Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei tätig.

Sawsan, die Kopftuchverteidgerin

Sie ist praktizierende Muslima. Obwohl Sawsan ihre Haare unbedeckt trägt, wehrt sie sich gegen die ‚Zwangs-Enthüllung von Frauen‘. Die Gesellschaft müsse diesen Mädels vielmehr helfen, ‚ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen‘.

Stramme Kämpferin gegen AfD-Nazis

Nach dem Anschlagsversuch in Halle bekundete sie ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Deutschland und rief zum Kampf gegen Antisemitismus, den Aufstieg der AfD und weltweite Radikalisierung [selbstverständlich nur von Rechten] im Netz auf. Zuvor besuchte sie das KZ Sachsenhausen mit einer Schulklasse von Flüchtlingskindern.

Chebli auf dem Sprung ins Kanzleramt

Mit 61.000 Followern ist Chebli eine der prominentesten politischen Stimmen auf Twitter und ein häufiges Ziel von Hasspostings und Shitstorms rechter Trolle. Nach eigenen Angaben steht sie auf der „Todesliste“ rechtsextremistischer Vereinigungen.

Die SPD sei nach wie vor ihre politische Heimat, sagte sie. Denn wie keine andere Partei stehe diese dafür, dass Menschen unabhängig von sozialer Herkunft und Geschlecht erfolgreich sein können. Das beste Beispiel dafür ist Chebli selbst. Im kommenden Jahrzehnt könnte ihr Weg sie in die höchsten Staatsämter führen.“

Fazit

Ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich einem der edelsten und bedeutendsten Geschöpfe, dem Allah erlaubt hat, den Boden der von ihm geschaffenen Erde durch die Berührung mit ihren Fußsohlen zu segnen und fruchtbar zu machen, so oft in meinen Artikeln Unfähigkeit unterstellt habe. Liebe buntfaschistische Sprechpuppe: Kannst Du mir noch einmal verzeihen?

