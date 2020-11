(Michael van Laack) Sechs Tatorte, vermutlich zwei Täter (einer davon erschossen), drei Tote Passanten und 15 zum Teil lebensgefährlich Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz eines Terroranschlags gestern Abend im ersten Wiener Gemeindebezirk, dem Herzen der ehemaligen Kaiserstadt an der Donau. Ein weiterer Anschlag auf Freiheit und Demokratie! Für den linksgrünversifften Teil der politischen Klasse Deutschlands wäre es allerdings sehr wichtig gewesen, nach dem islamischen Terror in Paris und Nizza einen ablenkenden Nazi-Befreiungsschlag vermelden zu können!



Schwer bewaffnet und mit einem Sprengstoffgürtel versehen liegt der erschossene Terrorist (nach Informationen aus dem österreichischen Innenministerium ein IS-Sympathisant) auch noch Stunden später vor der Ruprechtskirche, der ältesten Kirche der Stadt, da man noch auf einen Sprengstoff-Roboter wartet, der die Lage klären soll. Währenddessen erklärt nach Mitternacht nach dem Innenminister auch Bundeskanzler Kurz, dass man davon ausgehe, die Bewaffnung der noch flüchtigen Terroristen sei wohl ähnlich „professionell“.

Da die Terroristen in der Nähe der Wiener Synagoge ihr Mordwerk begannen, hatten alle aufrechten und anständigen Politiker und Journalisten selbstverständlich sofort Halle vor Augen.

Das müssen Rechte gewesen sein – Basta!

So jedenfalls die ersten Reaktionen nicht nur der üblichen Verdächtigen wie z. B. Sawsan Chebli, die das „Nie wieder!“ zum Kern ihres Tweets macht und damit den Terrorakt mit der Judenverfolgung verknüpft. Das können nur Nazis gewesen sein. Punkt! Vielleicht sogar Personen, die schon mal in dem gleichen Hotel gewohnt haben wie Jörg Meuthen oder Tino Chrupalla. Für die Staatsekretärin auf Abruf wäre das wohl der endgültige Beweis, dass die AfD mitverantwortlich ist.

Dieser Wahnsinn hört einfach nicht auf. Kein Platz scheint mehr sicher zu sein. „Nie wieder“ wird immer mehr zu einer leeren Floskel. Es tut mir so leid. Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen und den Verletzten. https://t.co/N8m74Hlkbn — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) November 2, 2020

Auch für den Habeck-Flüsterer Michael Kellner stand schon früh fest, wer in Wien mit Sturmgewehren und Sprengstoffgürteln unterwegs war.

Das ist einfach entsetzlich – mit den Gedanken in #Wien. Gemeinsam gegen Antisemitismus. https://t.co/QCp41xcxOW — Michael Kellner (@MiKellner) November 2, 2020

Das Instrumentalisieren der Opfer ist widerwärtig!

Mir ist gerade nicht danach, ausführlich über die Folgen der Migrationspolitik oder die zunehmende Spaltung westlicher Gesellschaften zu schwadronieren. Dazu haben viele und auch wir auf diesem Blog schon manches geschrieben und werden es gewiss auch in Zukunft immer wieder tun.

Ja, einiges mag auf den ersten Blick auf einem rechtsradikalen Hintergrund hingedeutet haben (der Ort des Anschlagsbeginns), anderes deutete allerdings von Beginn an eindeutig auf einem islamischen Hintergrund (die Taktik und das Waffen-Equipment) hin. Aber mir ist gerade eher nach Traurigkeit. Und ich bin fassungslos über all das, was ich in den sonnenlosen Stunden wieder an politischer Ausschlachtung – leider auch rechts aber vor allem links lesen musste.

Eine brutale Szene, aber kein Voyeurismus!

Ich habe in dieser Nacht lange mit mir gerungen, ob ich das Video in den Text implementieren soll oder es klüger wäre, darauf zu verzichten, weil so etwas die Gelüste von Voyeuren bedient, Ich bin zu dem Schluss gekommen: Es muss gezeigt werden. Vielleicht wird manchem Hass-Kommentator welcher Coleur auch immer dann klar, was da passiert ist: Ein Mensch, der noch viele Jahre hätte leben, lachen und lieben wollen, liegt nun vielleicht schon auf einem kalten Metalltisch in der Rechtsmedizin.

Doch was macht der politische und mediale Betrieb aus diesem menschlichen Drama und dem ungeheuren Schmerz der Eltern, Geschwister, Kinder oder Freunde? Schamlos und mit blutigem Partei-Schaum vor dem Mund ist er schon in der ersten Stunden nach dem grauenvollen Ereignis mit Inbrust dabei, politisches Kapital für sich und die Seinen daraus zu schlagen. Faktenarm aber effektiv!

Moralisch sind wir schon lange tot!

Mörder waren in Wien ganz offen unterwegs. Das ist das Entscheidende. – Ob in Österreich, Frankreich oder Deutschland: Wir leben in Gesellschaften, in denen immer mehr Menschen offen ihren Hass auf die Straßen tragen. Das hat zweifellos etwas mit dem Islam zu tun, ein wenig auch mit Rechts- und Linksterrorismus. Tag um Tag verrohen die Ränder der Gesellschaft, die religiösen und politisch Extremen immer mehr. Weil die Mitte verdunstet, weil sie die Bürger im Stich lässt. Die soziologische Unterschicht wächst vor allem dank der ungebremsten „Einwanderung“ aus afrikanischen Staaten. Sowohl die monetäre als auch die intellektuelle. Das ist der Nährboden für jeden Fanatismus.

Jeder soll nach seiner Façon selig werden? Die Mitte und die Konservativen haben über Jahrzehnte versagt. Der point of no return ist erreicht!

