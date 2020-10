(Michael van Laack) Corona, Corona, Corona! Eigentlich kann ich dieses Wort nicht mehr hören und lesen. Mittlerweile widert es mich oft regelrecht an, Artikel zu schreiben, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema befassen. Die Debatte und die Restriktionen zu Covid-19 überlagern alles. Willst Du als Blogger Quote machen: Je nach Leserschaft 24/7 Corona-Bashing oder Lob für die Anständigen und Aufrechten. Mit anderen Themen dringt man kaum mehr durch.



Und jetzt kommt auch noch NWO-Papst Franziskus mit einer neue Info um die Ecke. An ihm kann ich einfach nicht vorbeiblicken. Sei es also drum: Noch einmal Corona! Schon die Osterzeit gestaltete sich für Gläubige 2020 als verlängerte Fastenzeit. Zunächst gar keine Gottesdienste, dann sehr begrenzte Teilnehmerzahlen. Aber in Rom, im Zentrum und Herzen der Weltkirche hat wenigstens noch der Papst mit einigen Bischöfen und Ministranten gestanden und die Botschaft in die Welt gesandt: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden. Auch wenn manches damals schon ein wenig lustlos wirkte.

Ein Kind ist uns geboren? Vor 2020 Jahren schon, aber diesmal nicht!

„Wir dürfen Weihnachten nicht verweltlichen“ mahnte Franziskus noch 2018 in einer Predigt zum Fest der Geburt des Herrn. Er hat sich umentschieden und ordnet alles dem „weltlichen“ Erwartungsdruck unter. 2020 gibt es in Rom weder die traditionelle Christmette noch an den Folgetagen bis Jahresende einen öffentlichen Gottesdienst mit dem Papst!

Er unterwirft sich der totalen Restriktion und feiert nur eine private Messe. Vermutlich in seiner Lieblingsresidenz, dem Gästehaus des Vatikan, in dem er seit Beginn seines Pontifikats wohnt, weil er sich eher als Gast in der Heiligen Stadt versteht denn als Pontifex. Als Nachfolger des Petrus, Stellvertreter Christi auf Erden oder gar… Pfui… Heiliger Vater! So spricht man doch nur noch alte weiße Männer an, die Oberhaupt des Ku Klux Klans oder Ähnlichem sind.

Stille Nacht, aber keine Heilige Nacht!

in einer Verbalnote des Pressesaals verlautete kurz und knapp, dass Franziskus dieses Jahr lediglich in „privater Form“ Weihnachten feiern werde. Weder geladene Gäste noch sonstige Gläubige seien zugelassen. Auch eine Übertragung im Internet sei nicht vorgesehen.

Es ist ja schon traurig genug, dass die Pfarrgemeinden – sonst würden harte Strafen sie treffen – seit Monaten nur in kleinen Kreisen Gottesdienst feiern müssen. Dass aber der Papst an Weihnachten im wahrsten Sinn des Wortes für Urbi et Orbi (die Stadt und den Erdkreis) unsichtbar bleibt, ist ein fatales Signal! Was sollte nun noch einen Bischof oder Pfarrer davon abhalten, sich an diesen Tagen benfalls lieber bei Glühwein und Zwiebelrostbraten im kleinen Familienkreis zu vergnügen? Nichts! Aber ein Vorbild für die Christenheit, ein Seelenhirt und echter Missionar… das wollte dieser Semi-Sozialist auf dem Stuhl Petri ohnehin nie sein!

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal