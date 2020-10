(Michael van Laack) „Betreutes Denken-TV,“ Correctiv, dpa und Anetta Kahane reichen der Regierungspartei CDU anscheinend nicht mehr aus, um sicherstellen zu können, dass sich jeder Bürger Angela Merkels Meinung bildet. Thomas Wannenmacher, oberster deutschsprachiger Fake-Newsjäger mit Sitz in Wien – der in der Vergangenheit stets betonte – sich von niemandem instrumentalisieren zu lassen, hat augenscheinlich ein (finanziell lukratives?) Joint Venture mit der postchristlichen Union Deutschlands geschlossen.

„Zuerst denken, dann klicken!“ heißt es auf der Seite des österreichischen Vereins Mimikama, der mittlerweile allerdings im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs ist. Mimikamas „Tochter“ ist der Blog „Volksverpetzer“, der sich zunächst unter der Obhut des Vereins entwickelte und dann in die sozialistische Freiheit entlassen wurde. Wannenmacher und auch sein Adlatus Andre Wolf lassen sich sich nicht in die Karten schauen, wo sie persönlich politisch stehen. Heute auf jeden Fall klar an der Seite der Wahrheitspartei CDU, die auf (Twitter und Youtube) stolz Wolfs Erklärungen jund Hinweise zum Aufspüren von Fake-News präsentiert.

Nur Rechte und Konservative verbreiten Fake-News

Wannenmachers und Wolfs Fake-News-Jäger sind lupenrein demokratisch und deshalb (wie Correctiv, dpa und der Volksverpetzer) auf dem linken Auge blind. Selbst zweifelsfreie – aus US-Medien in deutsche transportierte – Fake-News über Trump oder innereuropäische über Orban werden nicht gerügt. Ebenso z.B. nicht die Lüge der Bundeskanzlerin und des Zeckenbisses zu imaginären Hetzjagden. Ach nicht wahrheitswidrige Sprachreglungen wie z.B. „Party- und Eventszene“ für kriminelle Jugendliche.

Wie es sich für einen strammen europa-, gender- und islamfreundlichen Verein gehört (von dem Nonnenmacher übrigens gut leben kann), sind es neben abseitigen Themen wie Internet-Gewinnspielen hauptsächlich Korrekturen angeblicher Falschmeldungen zur Migration, zum Islam, zu Gender und Corona, die Mimikama öffentlichkeitswirksam inszenieren und sich so das Wohlwollen der Mächtigen sichern.

„Wir entlarven Lügen und recherchieren die Wahrheit“

Ergebnisoffene Recherche freilich darf man vom Mimikama-Team nicht erwarten. Denn die Ehrenamtlichen um den Wannenmacher sind handverlesen und but. Soll heißen: Wer auch nur in Erwägung zieht, der ORF, die ARD, das ZDF, Sozialdemokraten, Grüne, Linke oder die ANTIFA würden auch nur ein Iota von der Wahrheit abweichen, hat in Wannenmachers Team nichts verloren. Ergebnisoffene Recherche wird versprochen, heraus kommen die gebetsmühlenartig wiederholten Elaborate: Z.B. ‚Den richtigen Weg, Corona zu bekämpfen, kennt niemand. Aber auf dem falschen Weg sind folgende Personen und Parteien…‘

Falschmeldungen zur AfD – deren Korrektur dann von der Partei oft rechtlich in Form einer Gegendarstellung rechtlich erstritten wurde, nahmen die anständigen und aufrechten Wahrheitsfinder von Mimikama nie zur Recherche an. Wohl aber wuschen sie mehrfach die ANTIFA rein, indem seitens Mimikama (unterstützt vom Volksverpetzer) behauptet wurde, Bekennerschreiben und Todeslisten seien definitiv gefälscht, denn Formulierungen und Begriffe in solchen Dokumenten seien szeneuntypisch. Wie in vielen anderen Fällen, so klärte Wannemachers Team hier nicht nur die Falschmeldung auf, sondern präsentierte spekulativ die „rechte Szene“ als Schuldigen. Spekulation ist in Wahrheitsfindungskreisen ein legitimes Mittel zur Bekämpfung des Falschen.

Corona-Leugner und andere Nazis

Die Liste an Beispielen von Parteilichkeit, Einseitigkeit, Rechercheablehnung usw. bei Mimikama ist lang. Für die Kanzlerinnen-Partei ist der Verein selbstverständlich auch desghab ein wertvolles und verlässliches Helferlein. Denn Wannenmachers Wording-Archiv ist groß. Neben den objektiven Falschmeldungen haben er und seine größtenteils pseudo-intellektuellen Schreiberlinge schon so manche unangenehme Wahrheit für österreichische und deutsche Parteien und Institutionen aus der Welt geschafft, indem sie auf jegliche Differenzierung zwischen sachlich richtigen und falschen bis verleumderischen Positionen verzichteten. Jegliche Kritik an einem bestimmten politischen Feld und daraus gezogene Konklusionen wurden als Fake-News deklariert.

So kann man getrost konstatieren: Wannenmachers Mimikama ist mittlerweile auch nur noch ein Werkzeug der politisch Religiösen. Ein Verein, der Wahrheit nur noch im Bereich einer bestimmten Ideologie als existent voraussetzt. Alles, was diesen Bereich verlässt, ist Fake-News. Für Angela Merkel – Mutter aller Fake-News und Brecherin deutschen wie auch europäischen Rechts – kommen die edlen Jäger falscher Nachrichten wie gerufen. Nützliche Idioten kann bekanntlich jeder gut gebrauchen, dessen Gott sein Bauch ist!

