(Michael van Laack) Aus fünf der 27 deutschen Diözesen hören wir seit Monaten kritische Worte zum „Synodalen Weg“, den DBK zusammen mit ZdK gepflastert hat, Angeblich aus Anlass einer Studie über sexuellen Missbrauch initiiert – tatsächlich aber mit dem primären Ziel, „Reformen“ durchzusetzen, die Christus das Wort im Mund umdrehen, die im Lauf der Kirchengeschichte entstandenen Traditionen auslöschen und das Kirchenrecht untergraben wollen.

Die mahnenden und warnenden Stimmen sind in einer Kirche, die sich zunehmend dem Sozialismus annähert (Theologie der Befreiung, Feminismus, Gender, System-Change) in der Minderheit. Die lauteste Stimme ist die des Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, der deshalb selbstverständlich von den gleichgeschalteten Medien mehr und mehr in die rechte Ecke geschrieben wird. Allerdings nicht nur von diesen. Der Vorsitzende der DBK – Georg Bätzing, Bischof von Limburg, der Hamburger Erzbischof Stefan Heße und vor allem der seinem Nachnamen immer mehr ehre machende Erzbischof von München und Freising – Reinhard Kardinal Marx – wissen um den Einfluss eines der wichtigsten Erzbistümer der Weltkirche und das Gewicht der Stimme, das dessen jeweiliger Oberhirte seit Jahrhunderten in Rom besitzt.

Irrenden den Weg zeigen, statt mit ihnen zu gehen!

Gestern nun hat Woelki vor dem Ratzinger-Schülerkreis in der Ewigen Stadt einen Vortrag gehalten, den man auch als Brandrede bezeichnen könnte und der deshalb nach Konsequenzen schreit. Ob die folgen werden, dürften die nächsten Wochen zeigen. Was mich betrifft, so kann ich den Erzbischof nur ermutigen, sie zu vollziehen und so ein Zeichen zu setzen, dass das aktuell nur beobachtende Rom zum Handeln veranlasst.

In seiner Predigt am 23. September anlässlich der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe, sagte der Kardinal u.a. „Es heißt im Evangelium schließlich: „Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie!“ Das macht deutlich: Es kann passieren, dass das Wort Gottes nicht angenommen wird. Da ist dann unter Umständen die Versuchung groß, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen, um es angenehmer zu machen.“

Den Staub von den Füssen schütteln. Das lässt sich auch auf den „Synodalen Weg“ anwenden. Wer Christi Lehre nicht in Gänze annehmen und die Traditionen und Strukturen der Kirche rücksichtslos den eigenen Interessen und denen der außerkirchlichen „Zivilgesellschaft“ anpassen will, mit dem soll man keine Gemeinschaft mehr pflegen. Es gilt den Staub dieses Weges von den eigenen Fußsohlen zu klopfen und wieder mit Christus nach Emmaus zu gehen.

Woelki warnt vor dramatischen Folgen

Viele Delegierte des „Synodalen Weges würden den Irrtum mit der Wahrheit vermischen. Sie sprächen von einer „Weiterentwicklung der Lehre“, würden sich aber gezielt von dem abschneiden, was seit Ewigkeit wahr ist. Deshalb seien ihre Reformbestrebungen mehrheitlich auch keine Weiterentwicklungen, sondern Neukonstruktionen ohne das notwendige Fundament (Traditions- und Lehrentwicklung der Kirche).

Die Entwicklung gehe mittlerweile sogar so weit, dass Vorschläge, die einen „völligen Gegensatz zum bisherigen kirchlichen Lehramt“ darstellten, als Weiterentwicklung dargestellt würden. Dies werde vor allem deutlich in den Texten zu Diensten und Ämtern der Frauen, die als Voraussetzung für das Priesteramt der Frau und Quoten in sämtlichen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bereichen die Aufhebung des Zölibats sähen. Denn in der Gedankenwelt der Kirchen-Revolutionäre muss rasch ein innerkirchlicher System-Change her. Klotzen statt Kleckern!

„Synodaler Weg“ entfernt sich von Christus

Gegen die Offenbarung wolle man Reformen durchsetzen. Man wolle sie nicht gemeinsam mit der Weltkirche auslegen und die Lebenswirklichkeiten in den unterschiedlichen Gesellschaften unserer Erde betrachten, sondern für die Weltkirche auslegen, um die seit Christi Himmelfahrt immer mehr verschüttete echte Kirche mit dem echten, dem deutschen Christus an der Spitze wieder zum Vorschein zu bringen. Am Ende des so genannten Reform-Prozesses Ergebnis wird man deshalb der Weltkirche als neue Idealkirche vorstellen. Auch scheint Kardinal Woelki klar geworden zu sein, dass Ergebnisoffenheit das Letzte ist, was die Delegierten leitet.

Das gewünschte Ergebnis wurde bereits in die einleitenden Texte der verschiedenen Foren geschrieben: Abschaffung des Zölibats, Priesterweihe für die Frau, Wandlungsvollmacht am Altar nicht nur für Priester, Predigt durch jederfrau, -mann und -divers, Katholische Ehe für alle, Gesetzliche Scheidung soll auch kirchliche Ehe automatisch scheiden, Gender-Mainstreaming, als 11. Gebot. Zusammenschluss der evangelischen und katholischen Kirche nicht nur zu einer „Mahlgemeinschaft“ sondern zur einen ehemals heiligen und irgendwie noch christlichen Kirche.

Eminenz, setzen Sie ein Zeichen. Weg mit dem Staub!

Ziehen sie die Vertreter Ihres Erzbistums vom „Synodalen Weg“ ab. Bemühen Sie sich auch andere Bischöfe mitzunehmen auf dem Weg nach Emmaus, weg vom Weg nach Wittenberg, Weg vom Weg nach Berlin und Brüssel. Und somit weg vom Weg nach Sodom und Gomorrha!

Zweifellos werden ihre liberalen, lebenswirklichen und bunten Kollegen im Bischofsamt über Sie herfallen! Jene, von denen meiner Ansicht nach der ein oder andere nicht einmal mehr die Unterschiede zwischen Mohammed, Buddha und Christus benennen kann oder gar will. Die in Herz und Geist persönlich verweltlicht nur noch von den eigenen Interessen geleitet sind: Zuerst komm ich, dann die Interessen meines engsten Umfelds, dann der Kaiser (Regierung) dann mein Bistum, dann die Weltkirche und dann Christus, wenn es sich nicht vermeiden lässt). Jene, die erst einmal schauen, was denn die Bundesregierung und die Leitmedien sagen, bevor er sich zu diesem oder jenem Thema äußern.

Auch die Medien würden in diesem Fall als reißende Wölfe gegen Sie in Erscheinung treten: Der erzkonservative, mittelalterlich verstaubte, frauen- und islamfeindliche Erzbischof. Ein Feind der Freiheit und unserer Demokratie. Blind für die Lebenswirklich und die Wünsche der einfachen „Tiefgläubigen“! Lassen Sie sich davon bitte nicht beirren, lieber Herr Kardinal. Christus hat für uns wesentlich mehr gelitten, als Medien, Politik und andere uns antun können und werden, wenn wir es wagen, dem Irrtum zu widerstehen und den Feind der Offenbarung zu fliehen. Sie sind ein mutiger Mann, der immer das Ganze im Blick hat. Wenn Sie weiterhin Gemeinschaft mit den Synodalen halten, wir Ihr Blick zwangsläufig verengt und getrübt. Doch selbst ein sehender Augenarzt unter Blinden ist nutzlos! Vor allem, weil diese Blinden sich selbst sehend machen zu können glauben.

