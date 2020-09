(Michael van Laack) In den USA stirbt eine Richterin des Supreme Court, der obersten Instanz. Erstaunlicherweise beschäftigen ihr Tod und ihre Nachfolge deutsche Medien fast genauso intensiv, wie das Ableben des afroamerikanischen Kriminellen George Floyd. Warum ist das so?

Weil nun möglicherweise selbst eine Niederlage Trumps nicht den auch von der Bundesregierung und den deutschen Leitmedien erhofften Linksruck in den USA zeitigen wird. Vor allem nicht in „humanistischen“ Fragen.



Was hat man nicht alles getan in den vergangenen Monaten (und wir es auch bis zum Wahltag tun), um Donald Trump als Deppen, Sexisten, Betrüger, Lügner und/oder Diktator darzustellen und Joe Biden als den weißen Obama. Als einen neuen Messias, der die USA und mit ihr die ganze Welt binnen weniger Wochen aus der Knechtschaft des Rassismus und allem finsteren konservativen Denken herausführen wird. Ein US-Präsident, mit dem sich die Buntfaschisten in Brüssel und Berlin auf Anhieb verstehen und dem jeder auch in Corona-Zeiten den Bruderkuss a la Breschnew geben würde.

Bader Ginsburg: Vorbild für die SED 2.0

Die 1993 von Bill Clinton – der sich des deutschen Messias-Status unter seinem Schreibtisch selbst beraubte – auf Lebenszeit in den Supreme Court ernannte Richterin, vereinigt alles in sich, was deutsche Journalist(inn)en und Politiker aller in Parlamenten vertretenen Parteien außer der AfD lieben: Radikal Links, Radikal feministisch, Radikal lebensfeindlich. Und antifaschistisch im Sinn unserer Kanzlerin. Wenn ein „Bulle brennt“ zunächst einmal fragen, wer ihn angezündet hat: War es ein Linksradikaler oder ein Moslem, ist das nicht schön, aber nicht zu ändern. War es ein Rechtsradikaler, sind umgehend verschärfte Maßnahmen zum Schutz „unserer Demokratie“ (als der politischen Religion der Merkelianer) zu ergreifen.

Sie befürwortete Abtreibung bis zum Schwangerschaftsende; eugenische Abtreibung auch bei kleineren körperlichen Behinderungen, die Erlaubnis zur Euthanasie durch Dritte (z.B. bei Entmündigten). Auf der anderen Seite setzte sie sich für die Abschaffung der Todesstrafe ein. Ein Paradoxon. – Gleiche Rechte für Frauen bedeuteten für sie: Grundsätzlich soll im Scheidungsfall der Mutter das Kind zugesprochen werden. Kann die es nicht erziehen, ab ins Heim. Männer seien allein nicht erziehungsfähig. Bei nicht verheirateten (außerehelich gezeugten Kindern) solle der „Erzeuger“ zwar zahlen müssen, aber kein Recht auf Umgang haben. – Auch die LGBTIusw-Community verehrte Bader Ginsburg sehr. Denn sie setzte sich dafür ein, dass homosexuelle Paare bei der Adoption bevorzugt werden sollten. Zudem verlangte sie eine queere Quote für alle Berufs-Bereiche oder in Vereinen.

Für Poppers „offene Gesellschaft“ eine Heilige!

Vieles von dem hat sie nie durchsetzen können, aber redundant gefordert und in Ansprachen wiederholt. Zweifellos aber war ihre Stimme bei Entscheidungen zu den oben genannten Themen am Supreme Court sehr gewichtig. Und auch an „Obamacare“, das im Krankenversicherungs-Bereich im Nachgang mehr Schaden angerichtet und Verunsicherung geschaffen als den Armen Erleichterung und Sicherheit gebracht hat, war sie maßgeblich beteiligt. Ein Grund mehr für die unsere Schreiberlinge, ihren Tod zu betrauern. Zumal nun die reale „Gefahr“ besteht, dass Trump noch vor den Wahlen die Richterstelle auf Lebenszeit neu besetzt und somit auf viele Jahre eine deutliche konservative Mehrheit schafft, falls nicht einmal mehr der Sensenmann eingreift oder ein Richter freiwillig zurücktritt.

Alles, was der anständige, aufrechte, verzivilgesellschaftete Journalist sich nur wünschen kann, ist nun tot. Donald Trump will nun eine konservative Frau als Richterin berufen: Barbara Lagoa. Die Mehrheit im Senat ist ihm sicher. Diese Frau hält nicht von Spätabtreibungen, nichts von Eugenik und Selbstmord-Assistenz, sie ist islamkritisch, hält Mann und Frau für gleichberechtigt und Väter für genauso wichtig wie Mütter. Auch die „Ehe für alle“ ist ihr ein Dorn im Auge. Sie ist keine ausdrückliche Befürworterin der Todesstrafe, möchte es aber bei der Hoheit der einzelnen Bundesstaaten belassen, ob sie die Todesstrafe abschaffen oder ggf. auch wieder einführen wollen.

Rassistisch und Rechts… Also böse wie Trump!

Den deutschen Medien und auch der Politik, die sonst – wie z.B. in der Migrationsfrage – eher nicht vom Ende her denken, ist schlagartig klar geworden: Der Linksruck, den Biden erreichen soll, könnte rasch zum Stehen kommen. Denn in den USA können Bürger nicht nur gegen Projekte und Gesetze eines republikanischen Präsidenten klagen, was sie in der vergangenen Legislatur auch ausgiebig taten. Nein – aus Sicht der deutschen Journaille selbstverständlich undemokratischer weise wären auch Klagen gegen Messias Biden möglich. Und die würden vermutlich am Supreme Court oft gegen ihn beschieden. Die Revolution dürfte also schnell ins Stocken geraten.

Da Biden die Arbeitslosigkeit nicht in den Griff bekommen wird (das hat in den vergangenen 100 Jahren fast kein Democrat geschafft) und ihn Schwarze auch nur im Wahlkampf interessieren, braucht er andere linke Themen, Erfolge aufzuweisen. Frauen- und Schwulen-Projekte wie auch die Förderung nichtchristlicher Religionsgemeinschaften dürften ihm bei der zukünftigen Besetzung des Courts kaum mehr gelingen. In other words: Ganz egal, ob Trump die Wahl gewinnt oder nicht: Die linke Revolution dürfte nun endgültig abgesagt sein; es sei denn, man wage das, was Trump als Absicht immer unterstellt wird: Einen Putsch gegen die Verfassung und ihre Strukturen. Wer plündernden, brandschatzenden und auch mordenden Mob unterstützt, wie es mit Biden zahlreiche Democrats tun, von dem wäre ein solcher Akt gewiss eher zu erwarten, als von einem Präsidenten, dessen „America First“ allen Bürgern gleichermaßen zugute kommt.

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal