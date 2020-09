(Michael van Laack) Fragt man hundert MdB oder MdL, wie häufig Bordell-Besuche in ihrem Terminkalender stehen, wird man neben verstörten Blicken wohl auch zu 100 % die Antwort erhalten: Niemals! Bei manchen dürfte die Antwort sogar stimmen, denn es soll auch noch treue Partner geben.

Auch aus anderen Gründen dürfte das „Niemals“ vieler Mandatsträger zutreffen. Zum einen weil es nur wenige Bordelle für Homosexuelle gibt, weil Praktikanten oder Stricher deutlich preiswerter zu bekommen sind, ein Escort-Service diskreter ist und mancher es sich auch leisten kann, Gruppen-Events in seinen eigenen Räumlichkeiten durchzuführen und es dabei sogar noch „schneien“ zu lassen. Umso mehr darf man sich die Augen reiben, dass wohl auch nach Ansicht des zukünftigen Bundeskanzlers Armin Laschet und seiner Kollegen das Corona-Virus von miteinander kopulierenden Menschen nicht ganz so schnell übertragen und anschließend weiterverteilt werden kann wie im Supermarkt oder der Kirche.

Hände waschen, Fi***, Kleidung wechseln

So einfach geht das! „Einmal rein, einmal raus — Fertig ist der kleine Klaus“. Nein zuerst muss er sich mal an der Rezeption des Etablissements in eine Liste eintragen. Wie man das ja vom Restaurantbesuch kennt. Auch die Dame (oder der Herr) mit der er sich dann in andere Räumlichkeiten zurückzieht, wird notiert. Hände waschen nicht vergessen und schon kann man sich – je nach Geldbeutel nicht nur nackig machen und den Geschlechtsakt (geschützt oder ungeschützt) voll ziehen, sondern auch an diversen Körperteilen herumsabbern und -knabbern.

Dann noch mal Hände waschen. Desinfektionsmittel sind geboten, aber nicht verpflichtend. Die oder der Prostituerte muss dann nur noch – sollte sich am Ende des Aktes noch irgendein Stück Stoff am Körper befunden haben – für den nächsten Kunden etwas anderes anziehen und die Räumlichkeiten (soweit ein Fenster vorhanden ist) ein Viertelstündchen durchlüften. Der Kunde hingegen darf auch gern ungeduscht nach dem ersten Abgang den zweiten machen und entweder ins pralle Nachtleben auf der Strasse zurückkehren oder aber sich an die Bar-Theke des Etablissements ein Stösschen Champagner gönnen. Dort gibt es übrigens keine Spuckschutz-Pflicht wie in Kneipen, an die keine Bums-Bude angeschlossen ist. Vielleicht sollte man deshalb demnächst in der Etage über mancher Dorfkneipe…

Beten ohne Abstand macht krank!

In den Kirchen freilich geht das so nicht. In den katholischen sollte möglichst auf Weihwasser verzichtet werden. Ist ja auch besser für die Ökumene, denn die besseren Katholiken (die Protestanten) halten sowieso nichts davon. Hier ist Mindestabstand nach vor und hinten einzuhalten. Am besten leere Bänke zwischendurch. Wenn Chöre singen wollen, gilt ein Mindestabstand von 2,50 zwischen den einzelnen Sängern, weil beim Singen bekanntlich mehr Tröpfchen übertragen werden als beim Lecken im Bett über was auch immer.

In Deutschland ist ja aktuell der „Synodale Weg“ ganz groß im Kommen, der die katholische Kirche komplett kaputtreformieren möchte. Vielleicht sollte Bätzing und Marx mal FKK-Gottesdienste in geschlossenen Räumen ins Spiel bringen. Oder Nackt-Beichten. Dann würden sicher auch einige Leute gern wieder einen Beichtstuhl betreten.

Das beste Beispiel für Willkür

Wie auch immer! Dass die Corona-Regeln aktuell so sind wie sie sind hat vermutlich nicht allzu viel mit der moralischen Verkommenheit des politischen Establishments und der Mehrheit der Mitglieder in den Redaktionsstuben zu tun, obwohl Donatien Alphonse François de Sade für nicht wenige dieser Damen und Herren eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. An diesem Beispiel zeigt sich die Willkür so deutlich wie nirgendwo sonst, wenn man mal von der unterschiedlichen Bewertung mundschutzfreier linker und nicht-linker Demos bzw. muslimischer und nicht-muslimischer Beerdigungen absieht.

Viele Journalisten und Politiker wundern sich, dass immerhin 20% der Bevölkerung laut letzter Umfragen die Corona-Restriktionen für unangemessen halten. Ein kleiner Tipp: Das könnte an unkoordinierten, einseitigen und widersprüchlichen Regelungen liegen. Aber ich will hier auch nicht zu viel schreiben, bevor einmal mehr CORRECTIV einen unserer Artikel als Fake-News qualifiziert, weil dieses NGO-Wahrheitsministerium es so beschlossen hat.

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal