Eifrig Öl ins Feuer der gesellschaftlichen Grabenkämpfe gießen die Öffentlich-Rechtlichen seit Jahren, um damit ihre Treue zum linksgrünen System Merkel zu zeigen. Gleichzeitig bereiten sie so bürgerkriegsähnliche Zustände vor. Das wurde in den letzten Tagen besonders deutlich.

„Die Reihen fest geschlossen“ tut der Staatsfunk das Seine, um die Situation anzuheizen. So hatte man für heute um ca. 16 Uhr einen Artikel vorbereitet, in dem Polizisten von der extremen Gewaltbereitschaft der Corona-Demonstranten berichten. Eine durchaus normale Praxis im Online-Journalismus für nicht-tagesaktuelle Berichte (Buchbesprechungen etc.) oder mit Sperrfrist versehenen Pressemitteilungen.

Aber eben nicht, wenn es darum geht noch ausstehende Wahlergebnisse oder Großereignisse redaktionell aufzuarbeiten

Die Fakenews von gestern zu den News von morgen gemacht

Zugleich wurde schamlos eine längst als Lüge enttarnte Fakenews zu der letzten großen Corona-Demo mit der Bildunterschrift erneut aufgewärmt: „Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin wurden mehrere Polizisten verletzt“.

ZDF- wir wissen heute schon, was sie morgen denken sollen!

***

Sie wollen Philosophia Perennis unterstützen? Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP