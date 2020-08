(Michael van Laack) Tja, vielleicht hätten deutsche Medien doch nicht so oft darüber witzeln sollen, dass NRW-Ministerpräsident Laschet so etwas sei wie eine männliche Merkel. Denn vermutlich haben viele Flüchtlinge sich deren Artikel auf ihren Smartphones übersetzen lassen und deshalb den Eindruck gewonnen, Laschet sei der „Prime Minister of Germany“.

Kaum hatte sich im Lager Moria die Nachricht von Laschets Anwesenheit verbreitet, erschienen Gruppen aus Afghanistan und anderen afrikanischen Staaten, riefen ihm – nur scheinbar drohend die mit Pässen bewaffneten Hände erhoben – „Free Moria“ zu und waren zweifellos zuversichtlich, mit seiner Delegation oder einem Anschlussflug in ihre neue Heimat reisen zu dürfen.

Deutschlands Zukunft ante portas!

Eigentlich wollte der zukünftige beste Kanzler aller Zeiten sich ausführlich in Moria umsehen und auch den so genannten wilden Teil des Camps besuchen. Nachdem aber schon innerhalb des offiziellen Lagerbereichs eine so große Menge zukünftiger Sozialleistungsempfänger direkt bei Laschet einen Asylantrag stellen und genehmigt bekommen wollte, riet ihm der Sicherheitschef von Moria dringend davon ab.

Wie der WDR-Reporter im verlinkten Filmbeitrag berichtet (ab 2:30), hatte man für den Besuch von Angela Laschet eine gemütliche Atmosphäre geschaffen und die Flüchtlinge hinter Zäunen zurückgehalten. Vermutlich nur, um ein Zeichen zu setzen, dass auch im Flüchtlingslager strikt auf die deutschen Corona-Vorschriften wert gelegt wird. Denn alles andere wäre ja ein rassistischer Akt gewesen. Ein alter weißer Mann betrachtet junge dynamische Ne… Schwarze und Andersfarbige wie Affen in einem Zoo? So kann das definitiv nicht intendiert gewesen sein!

Hartherziger MP wollte nicht einmal die Pässe sehen!

„Ich will hier raus! Ich will hier weg“ haben nach Augenzeugen-Berichten zahlreiche Flüchtlinge Laschet (vermutlich nicht auf Deutsch) zugerufen, während er seine Besichtigungs-Tour absolvierte. Zu diesem Zweck hielten sie gar ihre Pässe hoch. Als der gute Armin aber keine Anstalten machte, die notwendigen Formalitäten umgehend zu erledigen, obwohl sie doch laut „Asyl“ gerufen hatten, kippte die Stimmung. Was zweifellos viele in Laschets Delegation irritierte, denn in Deutschland kennt man das so ja überhaupt nicht. Die bei uns lebenden Asylsuchenden wissen sich bekanntlich allesamt bestens zu benehmen.

Nachdem der MP die Traumatisierten endlich abschütteln konnte, plante er, sich mit den „Ärzten ohne Grenzen“ außerhalb des Lagers in der so genannten „wilden Zone“ darüber zu unterhalten, wann die Bedauernswerten endlich ihre Pässe wegwerfen könnten, um anschließend das gelobte Germanien zu betreten. Dazu kam es aber leider nicht, denn die Sicherheitskräfte hatten doch tatsächlich vergessen, auch dort Zäune aufzustellen. Schnell wurde klar, dass unter Aufbietung eines massiven Aufgebots an Sicherheitskräften der Rückzug angetreten werden müsse, bevor am Ende Laschet noch als Geisel genommen würde, um Massenasyl in Düsseldorf zu erpressen.

Welche Lehren wird Deutschlands „Next Top-Kanzler“ wohl aus diesen Erlebnissen ziehen? Wir wissen es nicht, aber wir dürfen – auf die vergangenen vier Jahre rückblickend – vermuten: Es werden die falschen sein!

