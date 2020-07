(Michael van Laack) Kaum war gestern die Nachricht in der Welt, dass Twitter den größten Teil der Accounts der Identitären Bewegung gelöscht hat, brach bei vielen Jubel aus und Häme ergoss sich über Martin Sellner & Co. – Nicht nur, aber doch am lautesten im linken Spektrum, z.B. beim „Volksverpetzer“, der als „ehrenamtliches Correctiv“ bezeichnet wird und doch nichts anderes ist, als ein pseudo-intellektuelles Vorzeigeprojekt der linksradikalen ANTIFA.

Auf Martin Sellner & Co. sind und waren auch wir aus verschiedensten Gründen nicht gut zu sprechen. Seine Umvolkungsstheorie ist nur die Spitze des Eisbergs. Unter der Wasseroberfläche findet sich manche politische und philosophische Theorie, an der die Nationalsozialisten ihre helle Freude gehabt hätten. Die Bekämpfung der Identitären Bewegung in Deutschland aber hat einen anderen Hauptgrund: Der Angriff auf die Migrationspolitik unserer Regierung, auf das große Multikulti-Projekt. Nicht zuletzt deshalb erklärte BfV-Präsident Thomas Haldenwang bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes, bei der IB handle es sich um „geistige Brandstifter, die die Gleichheit der Menschen in Frage stellten, sie schüren gezielt Feindbilder.“.

Der Feind steht Links

Ein „Superspreader von Hass und Gewalt“ sei die Bewegung, führte Haldenwang weiter aus. Verräterisch der Text von ZDF heute zur Löschungsnachricht. Die Identitäre Bewegung sei „eine rechtsextreme Organisation, die mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen seit Jahren vor allem in Deutschland und Österreich Stimmung gegen Migranten und Linke macht.“

Öffentlichkeitwirksamkeit heißt hier: Stets gewaltfreie (das unterschlägt der Haus- und Hofsender von „Antifa Zeckenbiss“ gern) öffentliche Aktionen gegen Merkels Migrationspolitik und die Benennung der Folgen dieser Politik für unsere Gesellschaft. Vor allem aber die Agitation gegen Linke – also so ziemlich gegen alle von ANTIFA über Linkspartei, Grüne und SPD bis hin zu zentralen Akteuren der Unionsparteien – beunruhigte die Regierung und die staatlich gelenkten Medien Tag um Tag mehr. Gewalt von Links hingegen (ganz gleich ob physisch und psychisch) ist nur Ausdruckfür den Protest gegen soziale Ungerechtigkeiten oder Party, vor allem aber ein wertvoller Beitrag im „Kampf gegen Rechts“.

Es geht um alles, denn es geht um die Freiheit

Zunächst einmal würde ich uns allen – vor allem aber den Multiplikatoren und Bloggern in der liberalkonservativen Szene – empfehlen, den Fall der IB nicht zu bejubeln. Denn uns kann es rascher treffen, als wir uns aktuell vorstellen wollen. Klar, aus unserem Selbstverständnis gehören wir zu den guten Liberalen, den guten Konservativen, den guten „Rechten“. Ganz wunderbar! Blöderweise aber differenziert das System Merkel nicht zwischen tatsächlichen Rechtsradikalen und uns. Es differenziert zwischen den guten Deutschen (der bunten Zivilgesellschaft) und jenen, die nicht bunt sein wollen.

Vielen von uns wird schon seit Jahren das virtuelle Überleben schwer gemacht. Immer wieder kommt es zu 30-Tage-Sperrungen auf Facebook, Löschung von Twitter-Inhalten oder Strikes der youtube-Accounts. Und das nicht, weil wir radikale Positionen vertreten, sondern weil wir Erfolge erzielen, weil wir Reichweiten generieren, die manche Altpartei sich auf ihren Seiten wünschen würde. Weil wir Widerstand leisten, weil Menschen politische Entscheidungen durch unsere Denkanstösse zu hinterfragen beginnen.

Martin Sellner hätte jeden Tag aus „Mein Kampf“ vorlesen oder als Dauerschleife „Sieg Heil“ laufen lassen können: Würde er damit nur 50 oder 100 Leute erreichen, wäre das vollkommen egal. Doch er hatte zuletzt 40.000 Follower auf Twitter und eben nicht auf Skinhead-Niveau tumb rechtsradikales Gedankengut in die virtuelle Welt geprollt.

Wir sind die nächsten!

Aktuell konzentriert der Staat sich scheinbar noch auf die tatsächlich Rechtsextremen und/oder die bedeutendsten Influencer. Aber schon jetzt wird sichtbar, dass es Regierung und den Medien um weit mehr geht als darum, die „Rückkehr von Weimar“ zu verhindern oder potentielle Gewalttäter aus dem Verkehr zu ziehen.

Sprachlich wird schon jetzt jeder als Nazi oder Faschist bezeichnet, der bei Themen wie Migration, Klimawandel, Europolitik oder Gender nicht auf der Seite des täglich sozialistischere Wesenszüge annehmenden Mainstreams steht. Auch in der Kirche – über viele Jahrhunderte immer wieder Festung gegen totalitäre Systeme – gilt mittlerweile als Rechter oder gar Christenfeind, wer antimuslimische Positionen vertritt oder das Verhalten der Institutionen in der Corona-Krise kritisiert!

Neger, Neger, Neger!

Den Tod eines Kriminellen in den USA nutzen die deutsche Regierung und ihre linksradikalen Verbündeten schamlos aus. Jetzt haben sie endlich das sprachpolizeiliche Tool, um unter dem Vorwand, Radikale zu bekämpfen, Opposition im Netz abzuschalten. Dabei geht es nicht nur um Begriffe wie „Mohr“ oder „Neger“. Es geht um Inhalte. Kritik an „Black Lives Matter“ ist mittlerweile Grund genug um in den Fokus der virtuellen Gestapo – genannt „Correctiv“ – und ihrer „ehrenamtlichen“ Helfer wie dem „Volksverpetzer“ zu geraten. Auch die Fake-News-Kontrolleure der dpa gehören zu diesem Unterdrückungssystem. Was sie den großen Plattformen als Fake-News melden, das sind Fake-News! Basta! Eigenprüfung durch FB oder Twitter? Fehlanzeige!

Correctiv und dpa (um nur zwei Beispiele zu nennen) sind Legislative und Judikative in einem. Sie entscheiden, was Wahrheit ist und Lüge. Wenn Linke hetzen oder lügen, hatten diese Reichskultur- und Schrifttums-Kammern der Republik noch nie Grund, Plattformen Meldung zu machen. Es geht nicht um Wahrheit, sondern Ideologie.

Bis zum letzten Atemzug

Gegen dieses verlogene Gesocks in Politik und Medien, dass von Freiheit spricht, die es zu verteidigen gälte, aber nichts anderes meint als die Freiheit der eigenen Meinung und die der Staatsmedien, nach Lust und Laune Gruppen oder Einzelpersonen herabzuwürdigen müssen wir die Republik und uns in den nächsten Monaten und Jahren – wir wissen nicht, wieviel Zeit uns noch bleibt – mit allem verteidigen, was wir haben.

Wir werden uns nicht beugen vor dem verlogenen, niederträchtigen und demokratiefeindlichen Pack, dass uns Nazis und Faschisten nennt, weil wir den Islam als eine seit 1.600 Jahren mit Gewalt Gesellschaften beherrschende Ideologie nennen. Wir werden kein freundliches Gesicht dazu machen, dass vor allem in Großstädten systematisch arabische Strukturen aufgebaut werden. Wir lassen uns von jenen, die die Ermordung von menschlichem Leben im Bauch der Mutter für ein Frauenrecht halten, keine moralischen Zeigefinger vorhalten.

Ihr brecht uns nicht!

Wir lassen uns von diesem linksfaschistischen Sumpf nicht erklären, kein Demokrat sei, wer nicht an mindestens 51 Geschlechter, Greta Thunberg und George Floyd glaube. Wir lassen uns nicht Fundamentalisten nennen von als Demokraten getarnten Kommunisten, die die Familie als lebendigen Widerstandskern gegen politische Religionen ausgeschaltet sehen möchte. Wir lassen uns von den speichelleckenden und in ihrem Habitus an den Volksempfänger oder nationalsozialistische Kampfblätter erinnernden Medien nicht einreden, niemand sei ein Demokrat, der sich nicht für Idee eines grenzenlosen zentral gesteuerten Europas begeistern könne. Auch machen wir uns ein eigens Bild über Trump, Johnson, Putin usw. Wir brauchen niemanden, der uns erklärt, wer Staats- oder Volksfeind ist.

Kurz: Wir bleiben Demokraten, wir bleiben Freiheitsliebende, wir bleiben wir. Löscht unsere Blogs, unsere Accounts, was immer ihr wollt. Wir werden neue Wege finden, Eure Lügen und Euren Verrat am wahren Humanismus, echten Liberalismus und dem Christentum offenzulegen. Wir beugen uns niemals. Ihr müsst uns lebenslänglich einsperren oder foltern oder töten, wenn ihr uns zum Verstummen bringen wollt. Wann werdet ihr dazu Bereit sein?

Ceterum censeo berolinem esse delendam. – Nicht die Stadt, sondern die Blase, aus der heraus seit fast zwei Jahrzehnten systematisch und in kleinen Schritten jene Bundesrepublik zerstört wird, die unsere Eltern und Großeltern über den Trümmern des 3. Reiches aufgebaut haben.



