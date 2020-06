(Michael van Laack) Unter anderem die Global Player Coca Cola und Unilever setzen für 30 Tage bzw. bis zum Jahresende ihre Werbung bei Facebook & Co. aus. Eigentlich sollte man froh sein, nicht dauernd von aufploppenden und grinsenden Coke-Flaschen belästigt zu werden, die – während man bei 30 Grad Außentemperatur am Rechner sitzt – „Mach ich Dich an? Dann mach mich auf!“ sprechen. Doch der Hintergrund ist viel zu ernst. Viele Unternehmen nehmen „zu viel Rassismus“ auf auf den großen Plattformen wahr. Und wenn es ums Geld geht, hören bekanntlich auch bei Mark Zuckerberg Gerechtigkeit und Wahrheit auf.

Was genau jene Firmen, die aktuell FB erpressen, unter Rassismus verstehen, bleibt unklar. Augenscheinlich aber gehört Kritik an der „Black Lives Matter“-Bewegung, der ANTIFA und vor allem dem Islam dazu. Denn der Facebook-Gründer lässt uns wissen, dass er in Zukunft noch rigoroser gegen Denk-Abweichler vorgehen lassen wird. Diesmal hat er allerdings nicht nur die privaten Profile im Auge, sondern auch politische Parteien oder Organisationen, die Anzeigen schalten.

We have taken the decision to stop advertising on @Facebook, @Instagram & @Twitter in the US.

The polarized atmosphere places an increased responsibility on brands to build a trusted & safe digital ecosystem. Our action starts now until the end of 2020.https://t.co/flHhKid6jD pic.twitter.com/QdzbH2k3wx

— Unilever #StaySafe (@Unilever) June 26, 2020