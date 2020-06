(Michael van Laack) „Facebook sperrt Trump-Wahlkampfanzeigen mit NS-ähnlichem Symbol„, titele gestern die semi-seriöse „Welt“. Auch die Tageschau zeigte sich begeistert, dass endlich mal ein Global Player dem „rassistischen“ US-Präsidenten und den Machern der perfiden Postings seines Wahlkampf-Teams die Grenzen aufgezeigt habe. Aus deutscher Sicht also haben Zuckerberg und seine zutiefst „unsere Demokratie“ fördernden Mitstreiter alles richtig gemacht! Wenn auch ziemlich spät, denn das Posting war bereits 1,5 Millionen Mal auf verschiedensten Seiten geklickt, bevor es aus dem Verkehr gezogen wurde.

Was war geschehen? Zu den Plünderungen und Brandschatzungen afro-amerikanischer Horden und deren Aufwiegelung zur Gewalt durch junge weiße ANTIFA-Männer sowie Gouverneure und Senatoren aus Obamas und Clintons linksgrüner neo-faschistischer Partei (die sich zur Irreführung der tumben Massen „Demokraten“ nennt) hatte Trumps Team in einem Facebook-Tweet Stellung bezogen. U.a. auf den FB-Seiten des Präsidenten, seines Stellvertreters Pence, des Heimatschutz-Ministeriums und anderen Ministerien war dieses Posting erschienen:

Die Nation wird aufgefordert, ein Zeichen zu setzen gegen die unsägliche Gewalt auf den Straßen, ausglöst durch den Tod des Kriminellen George Floyd bei einem Polizei-Einsatz. Die Botschaft lautete. Teilt und kommentiert dieses Posting! Setzt ggf. darüber hinaus ein eigenes Statement gegen die ANTIFA, die im übertragenen Sinn die Mehrheit der Bevölkerung als politische Gefangene einer linksradikalen Ideologie in Geiselhaft nehmen wolle, um die eigenen subversiven Ziele durchzusetzen.

Man muss nicht drumherum reden! Das gewählte Symbol ähnelt jenem, dass die Nationalsozialisten zur Kennzeichnung politischer Gefangener verwendet haben. Sinn des Projekts: Die ANTIFA USA ist eine linksfaschistische Organsiation, die sich der Rassenproblematik in den USA bedient, um mittels ihrer willigen Vollstrecker – der „demokratischen Partei“ – zuerst den Präsidenten und dann die Verfassung zu stürzen. Durch das Teilen dieses Postings sollte ein Zeichen der Solidarität mit Trump gesetzt werden. Wer sich beteiligte, erklärte sich nicht nur innerstaatlich loyal mit dem Präsidenten und unterstützte seine Absicht, die ANTIFA USA zu einer Terror-Organisation hochzustufen.

Nein, jeder Klick und jedes Teilen aollte auch als Zeichen über den großen Teich gehen. Vor allem dorthin, wo man sytematisch Halb- und Unwahres über die Administration des Präsidenten verbreitet. Auch nach Deutschland, wo man sich allerdings gern schwertut, Zeichen zu erkennen. Siehe z.B. die Rückzugsankündigung der US-Truppen.

Bei Facebook kam dieses Posting nicht gut an. Ein übler Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards sei das. Die Bots – eigentlich darauf programmiert, alles aus dem Verkehr zu ziehen, was auch nur ansatzweise nach rechts riecht in Bild und Schrift – reagierten nicht. Dafür gibt es allerdings eine einfache Erklärung: Die Seiten der US-Regierung genießen wie andere Regierungs- und Organisationsseiten Human-Betreuung. Soll heißen, jedes Posting ist eine Einzelfall-Prüfung. Die Prüfer fanden also zunächst nichts Anstössiges an diesen Postings.

Dann aber fiel wohl jemandem aus Zuckerbergs Führungskreis auf – vielleicht hatte es ihm auch nur ein „sachkundiger Bürger“ gesteckt – das hier ein Symbol verwendet wurde, welches zur Zeit der Non-Vogelschiss-Periode u.a. Kommunisten tragen mussten:

Das ging ja nun mal gar nicht! Ein rotes auf dem Kopf stehendes Dreieck? Jedes Kind weiß, was das bedeutet! Denn das gibt es doch sonst nirgendwo, oder… OK, es ist ein Emoj, dass bei Twitter Verwendung findet, aber das hat ja nichts mit Facebook zu tun.

Was man wissen muss: Für Linke gielten als politisch Verfolgte bzw. Inhaftierte nur andere Linke. Nicht-Linke, die von Linken ins Gefängnis gesperrt werden, sind einfach nur Verbrecher, die ihre Strafe verdient haben. Linke, Schwarze und Muslime, die im Gefängnis sitzen, werden aus „rassistischen“ oder „ideologischen“ Gründen dorthin gebracht. Denn sie haben nur deshalb einen Supermarkt in Brand gesteckt oder einen Menschen erschossen, weil ihre politische Überzeugung das eben so verlangt und die Welt auf anderem Weg nicht gerechter gemacht werden kann.

Dieser Auffassung hat sich augenscheinlich auch Facebook angeschlossen. Die Replik aus Trumps War Room an Brandy Zadrozny und andere US-amerikanische Zeckenbisse dürfte deshalb auf blinde Augen und taube Ohren stossen.

This is an emoji. 🔻

It's also a symbol widely used by Antifa. It was used in an ad about Antifa.

It is not in the ADL's Hate Symbols Database. pic.twitter.com/RSzvNT0SrC

— Trump War Room – Text TRUMP to 88022 & get the APP (@TrumpWarRoom) June 18, 2020