(Michael van Laack) Als ich heute Morgen noch vor der ersten Zigarette und der ersten Tasse Kaffee nichtsahnend auf die Seite von „ZDF Heute“ klickte, sprang mich sofort die Überschrift „Wir kämpfen alle gegen dasselbe Unrecht“ an. Das Bild zum Artikel zeigt einen sehr gepflegten und gut trainierten Nichtweißen aus der amerikanischen Mittelschicht, der an eine Ampel geschmiegt stellvertretend für die zig Millionen täglich in den USA unterdrückten, gequälten, gefolterten und getöteten Afro-Amerikaner steht.

In diesem und anderen Artikeln des ehemaligen Haussenders von Franz Josef Strauß wird dem geneigten MSM-gläubigen Publikum klar gemacht, wie wichtig es sei, jetzt überall gegen Trump und sein Regime aufzustehen. Zudem seien wir in Deutschland – ja, im ganzen weißen Europa – allesamt kein Deut besser als die rassistische Regierung und die als Polizisten verkleideten KKK-Mitglieder und SS-Männer in Trumps Sold.

„Black Lives Matter“ – Die USA soll brennen!

Hocherfreut zeigt sich deshalb auch das ZDF, darüber, dass „Der geheimnisumwitterte US-Street-Künstler Bansky“ auf Instagram ein neues Kunstwerk enthüllt hat, mit dem er zum Ausdruck bringen wolle: Aus der Trauer um dem Tod des für gewisse Kreise mittlerweile heiliggesprochenen Kleinkrimellen George Floyd muss sich ein Flammensturm entwickeln, der alle Rassisten zu Asche zerfallen lässt und die lupenreinen ANTIFA-Demokraten für mindestens 1000 Jahre an die Macht spült.

Corona? Na und? Nur für Rechte gilt „social distancing“!

Im ZDF-Leitartikel wird dann weiter schwadroniert. Die Verteidigung der Demokratie müsse sich sich zentral im Kampf gegen Trump manifestieren. Solidarität mit „Black Lives Matter“ sei also jedes Aufrechten und Anständigen in ganz Europa und besonders in Deustchland – wo bekanntlich die meisten von dieser Sorte wohnen – erste Bürgerpflicht. Nicht verwunderlich, denn sowohl für das ZDF als auch die ARD gehen schon seit vielen Jahren Nicht-Weiße und Muslime über alle anderen Deutschen! „Nothing else matter!“ sozusagen, wenn man mal den „Kampf gegen Rechts“ und für Fleischkonsum-Verzicht ausnimmt.

„Keine Gerechtigkeit, kein Frieden!“

Diese auf fast allen Plätzen der USA und Europa bei Demos skandierte Parole gefällt unseren Medienschaffenden sehr. Denn bei wem die Deutungshoheit darüber liegt, was Gerechtigkeit ist und was nicht, wird uns täglich beigebracht in den zahlreichen Toleranz- und Akzeptanz-Ratgebern: Rücksicht auf Muslime, Rücksicht auf Veganer, Rücksicht auf junge frauenfreundliche Messermänner. Keine „Gerechtigkeit“ für diese, dann auch kein Friede.

Demokratie ist, wenn alle machen, was nichtchristliche und nichteuropäische Minderheiten von ihnen erwarten. Alles andere ist Rassismus oder Hass auf die Barmherzigkeits-Religion. Bei gleicher beruflicher Qualifikation ist der Schwarze oder Muslim einzustellen, bei gleicher Bonitätsprüfung, die Wohnung an einen Somalier und nicht an einen Deutschen zu vermieten. Alles andere wäre totalst ungerecht und verdiente dann auch entsprechend keine friedliche Reaktion.

Solidarisierung mit dem Mob wächst

Wenn die afro-amerikanischen Horden und ANTIFAschisten brandschatzten, plünderten und mordeten, geschehe das folglich alles um eines höheren Gutes willen: Und zwar „Unserer“ Gerechtigkeit in „unserer“ Demokratie! – In diesem Licht hat der Staatsfunk auch seinerzeit die G20-Verwüstungen in Hamburg betrachtet. Sozial und sonstwie abgehängte Aktivisten, die lediglich auf ihre traurige Lebenssituation aufmerksam machen wollten und erst aggressiv wurden, als sie auf rohe Polizeigewalt trafen.

Schlimm sei zudem, dass hier wie in den USA die Polizei immer noch nicht-weiße Straftäter im Blick halte. So gehe das nicht weiter. Jede Festnahme eines Clanmitgliedes, jeder vor Kameras in Handschellen abgeführte Schwarze sei ein Zeichen für Rassismus und stärke vielleicht gar wieder die aktuell im Niedergang befindliche „Neue Rechte“.

„Black Lives Matter“, alles andere Leben ist sekundär. Geht das wirklich nicht in Euer Hirn, Ihr alten weißen Männer?

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?