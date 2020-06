(Michael van Laack) Angela Merkel, von Gottes und des Bundestags Gnaden Kanzlerin von Deutschland hat wieder einmal dem Staatsfunk ein Interview gewährt. Ein Interview? Nein, gleich zwei! “Farbe bekennen“ war in der ARD angesagt, „Was nun?“ wurde sie im ZDF gefragt. Inhaltlich unterschieden sich die Interviews kaum. Was nicht überrascht, dürften doch die Fragen im Vorfeld mit der Kanzlerin abgestimmt gewesen sein.

Selbstverständlich gingen in beiden Sendungen die Journalisten auf Abstand zur Kanzlerin, was selbstverständlich nicht bedeutet, dass sie auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht hätten, ihre Aussagen kritisch zu hinterfragen oder sich gar im Wording zu distanzieren.

Das Wichtigste zuerst: Die gefühlt ewige Kanzlerin hat „nicht so wirklich“ die Absicht, 2021 noch einmal zu kandidieren. Das tröstest, obwohl mir bei dieser Aussage sofort ein gewisser Ost-Walter in den Sinn kam, der Spekulationen über die Errichtung eines antifaschistischen Schutzwalls ins Reich der Phantasie panischer Kapitalisten verwies…

Angela Merkel macht sich große Sorgen

Klar, auch darüber, dass Alters- und Kinderarmut wachsen, eine in ihrer Dauer und Intensität noch nicht abschätzbare Rezession vor der Tür steht. Weniger Sorgen allerdings darüber, dass die EZB weitere 600 Milliarden ausgeben wird, um wertlose Papiere zu kaufen. Und Sorgen darüber, dass sie als „Schuldenkanzlerin“ in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen könne? Nicht wirklich! Auch über die Tatsache, dass einstmals strahlenden Konzerne wie Thyssen-Krupp und Lufthansa aus dem DAX geflogen sind und sich ein Wirtschaftdrama andeutet, verliert die Kanzlerin kein ernsthaftes Wort. Nur Selbstlob und aufgesetzter Optimismus.

Was Angela Merkel wirklich fürchtet, ist: Die Bürger könnten vergessen, weiterhin „social distancing“ zu betreiben und dort, wo es geboten sei, Schutzmasken zu tragen. Sie machte deshalb noch einmal klar. Diese Regeln müssen bestehen bleiben, bis ein Impfstoff gefunden ist.

Kirchen und Kneipen sind Brutstätten des Virus

Singen in der Kirche oder ein Bier an der Theke ohne Maske sei unmöglich. Denn man wisse, besonders in Kirchen und Kneipen gäbe es hohe Infektionszahlen ohne Sicherheitsmaßnahmen.

Tja, liebe Katholiken. Ob das bis Weihnachten wieder was wird mit ganz normalem Kommunionempfang? Der protestantischen Kanzlerin dürfte das egal sein, Abendmahl gibt es da eh in vielen Gemeinden nur, wenn Ostern und Weihnachten auf ein und denselben Tag fallen.

Trump ist nicht Muttis Liebling

Zunächst klärt die Bundekanzlerin dankenswerterweise die Rechtslage im Fall des bei einem Polizei-Einsatz getöteten George Floyd: „Erst einmal ist dieser Mord an George Floyd etwas ganz, ganz Schreckliches“, sagt sie m ZDF-Interview. Danke Frau Bundeskanzlerin, dann weiß die zuständige Staatsanwaltschaft wenigstens schon, was sie anzuklagen hat. Nett wäre allerdings gewesen, wenn sie auch gleich einem Hinweis dazu gegeben hätten, ob sie den Haupttäter als first, second oder third degree murder einstufen. Na ja, vielleicht können sie das ja bei Gelegenheit mal in einer Presserklärung verdeutlichen.

Trumps Politikstil sei ein sehr kontroverser, meinte die Bundeskanzlerin dann. Erwartungsvoll hielt ich kurz die Luft an. Ob wohl einer der Fragesteller: „Nun, Ihr Politikstil ist ja auch umstritten.“ Einwerfen würde. Nichts dergleichen geschah. Stattdessen durfte Merkel ihr „distancing“ von Trump weiter erläutern. Vertrauen in den US-Präsidenten hat die Kanzlerin keines mehr, aber „Ich arbeite zusammen mit den gewählten Präsidenten auf der Welt und natürlich auch mit dem amerikanischen.“ Klang nach: Sympathischer als Kim Jong Un ist er mir allerdings nicht.

Trump, der Spalter – Merkel, die Versöhnerin

Rassismus sei etwas ganz Schreckliches (da hat sie Recht), deshalb sei es wichtig, dass sich in den USA „dass sich genug Menschen finden, die friedliche Demonstrationen voranbringen.“ In other words: Seht zu, dass ihr den islamophoben Abtreibungsgegner Trump los werdet. Aber produziert dabei möglichst wenige Bilder, die meine Medien nicht verschweigen können.

Sich selbst hält Merkel für genau so großartig, wie Trump manche seiner Entscheidungen: „Meine Ansprüche an Politik sind immer, dass man auch versucht, zusammenzubringen und zu versöhnen.“

Tja Frau Bundeskanzlerin. Dann fangen sie doch einfach damit an und setze einen Akt der Versöhnung, indem sie im Bundestag die Mitglieder der AfD genauso fürsorglich und freundlich behandeln, wie jene antisemitischen Kollegen auf der anderen Seite des Hauses, für die die Auslöschung Israels kein Grund zur Trauer wäre.

Schluss mit lustig

Noch manch anderes hat die Kanzlerin gestern zur besten Sendezeit gesagt. Zum Beispiel zur Mehrwertsteuer und zum Corona-Konjunkturprogramm. Aber das schauen Sie sich bei Interesse bitte selbst an, lieber Leser. Ich bin zu erschöpft, nachdem ich mir nun beide Interviews zweimal gegeben habe, in der Hoffnung, sich Widersprechendes zu entdecken beim Übereinanderlegen. Pustekuchen!

