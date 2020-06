(Michael van Laack) Nacht um Nacht brennen Autos und Häuser, finden Hetzjagden auf „Rassisten“ statt. Sheriffs, die der demokratischen Partei angehören oder nahestehen, weisen ihre Polizeieinheiten an, die Dinge laufen zu lassen, so lange nicht das Hab und Gut der eigenen Klientel bedroht wird. Der Gouverneur von Washington fordert indirekt die Armee auf, Trump die Gefolgschaft zu verweigern, falls er diese gegen den von Linksradikalen aufgewiegelten schwarzen Mob einsetze. Und was tun ARD und ZDF? Sie zeigen Verständnis für die afro-amerikanischen „Freiheits-Aktivisten“.

Es werden nur solche Experten vor die Kameras gezerrt, die Trump-Bashing betreiben, die davon schwadronieren, er spalte die Nation. Berichte aus den USA werden so ausgewählt, als seien alle Amerikaner entsetzt über den Präsidenten und könnten gut verstehen, dass der Tod des bei einem Polizei-Einsatz zu Tode gekommenen Nacht um Nacht zur Verwüstung von Straßenzügen führt, zu hunderten verletzten Bürgern und Polizisten.

Linke und schwarze Gewalt ist gut und notwendig!



Trump muss gestürzt werden. Jener, der die Lieblinge deutscher Medien – Obama und die von ihr favorisierte Clinton – gedemütigt hat. Der es wagte, Präsident der USA zu werden, obwohl die Mehrheit der deutschen Journalisten sein Scheitern vorausgesagt hatten. Seine Wähler waren selbstverständlich zu 150% alte weiße rassistische Männer.

In der Folge überstand er alles, wovon sich unsere Staatsfunk-Journalie erhoffte (und es somit jeder Deutsche, der sich Demokrat nennt, zu erhoffen hatte), ihn zu Fall zu bringen. Vorwürfe gegen sein und seiner Familie finanzielle Gebaren, Sexismus-„Skandale“ und gar das lausig vorbereitete und deshalb von Beginn an zum Scheitern verurteilet Impeachment, das Absetzungsverfahren.

Danach folgten Monate der Verzweiflung für die „Demokraten“, die dieser Partei hörige Mediengesellschaft CNN wie auch die New York Times. Und somit auch Verzweiflung für die deutschen Leitmedien, die darum fürchteten, noch weitere vier Jahre könnte Trump Präsident bleiben und Dinge sagen, die man in Merkel-Land nicht einmal denken sollte.

Corona – Klammheimliche Freude über US-Tote



Zunächst folgten peinliche Pannen bei den Vorwahlen der „Demokraten“ und am Ende mit Joe Biden einen Präsidentschaftskandidaten, der blass und farblos wirkte und sich auch im weiteren Verlauf nicht profilieren konnte. Die Umfragen waren verheerend für ihn, noch schlechter als bei seinen vorherigen Kanidaturen. Trumps Wiederwahl somit nur noch eine Frage des „Wie klar?“.

Und dann kam Corona… Ein zögernder Präsident… und eine böse Kommunikationspanne (Desinfektionsmittel). Im Gegensatz zu unserer Regierung war die Trump-Administration unsicher, ob die Volkswirtschaft einen Lockdown durchsetzen und überstehen konnte. Biden wartete zunächst ab. Mit der Zahl der Todesfälle jedoch wurde er mutiger und machte den Präsidenten verantwortlich für die sehr hohe Zahl der Opfer.

Begeistert übernahm das deutsche Fernsehen diese „demokratische“ Kampagne. Viel zu spät und zögerlich reagiert habe die Administration und somit der Präsident. Während die schäbigen Journalisten der öffentlich-rechtlichen vor einigen Jahren empört auf „die Nazis“ reagierten, die Merkel vorwarfen, dass Blut der von Asylbewerbern Ermordeten klebe an ihren Händen, wiesen sie, – flankiert von linksgrünen Politikern – Trump die alleinige Schuld zu. Zehntausende Menschenleben gingen auf sein privates Konto, hieß es. Sie alle könnten noch leben, wenn Trump nicht so fahrlässig reagiert hätte.

Interessanterweise sind das dieselben Journalisten, die Südkorea dafür lobten, einen anderen Weg als Deutschland gegangen zu sein; die auf Schweden verwiesen, wo das alles fast ohne Restriktionen gut geworden wäre; die China gegen Vorwürfe aus Australien und GB verteidigten, die dortige Regierung sei verantwortlich für die Pandemie.

George Floyds Tod kam wie bestellt!

Den Strategen der „Demokraten“ (vergleichbar mit einer Mischung aus SPD, Grünen und Linkspartei bei uns, obendrauf ein wirtschaftsliberales Profil) war bereits wenige Stunden nach den ersten Protesten klar: Das hier hat Potential! Deshalb wurden rasch Gewerkschaften mobilisiert (schwarze wie weiße). Diese wiederum sammelten alle Gruppen auf, die ANTIFA sind, wenn sie auch das Zeichen in den USA nicht mehr offen zeigen dürfen. So wurde aus einem lokalen Protest gegen Polizeigewalt ein regionaler, letztlich ein semi-nationaler. Beigemischt wurden dann allerdings andere Aspekte. Soziale Fragen, Armutsgefahr usw. – von Linken in die Gruppen gestreut, so dass sich der Protest plötzlich nicht mehr nur gegen die Polizei, sondern die Regierung richtete. Dies kanalisierte man weiter, bis der Fokus eingeengt war auf Donald Trump, dass Hassobjekt aller politisch Links Gesinnten weltweit.

Die gleichgeschalteten deutschen Medien griffen diese Stimmung begeistert auf. Nach dem Muster, dass bei innerdeutschen Themen bestens funktioniert, framen sie alle Berichte rund um die Ereignisse in den Oberbegriff „Rassismus“. Die da demonstrieren, seien antirassistische Aktivisten. Und was bitte sei so schlimm an der ANTIFA? Die könne man ja auch gar nicht als Terrorgruppe einstufen, denn wie es bekanntlich „den Islam“ nicht gäbe, so gäbe es auch „die ANTIFA“ nicht. Selbstverständlich aber gibt es „die Rasssisten“ und jeder wisse wer, das sei: In den USA die Polizei und Trumps republikaner, in Deutschland auch die Polizei und die AfD. Zudem riecht auch bei uns der Tod jedes Asylanten, der bei einem Polizei-Einsatz stirbt, nach Ausländerfeindlichkeit bis Rassismus.

Ein Lob auf das US-amerikanische Wutbürgertum

Die Plünderungen, das Zerstören von Privateigentum, die Straftaten im Umfeld der Proteste…. Na ja, ein paar Bilder müssen schon gezeigt werden. Aber dann mit dem Kommentar: „Der verständliche Volkszorn der armen unterdrückten Schwarzen.“ Gefolgt von der besorgten Kommentatoren-Frage an den Experten: „Hat der Präsident die Macht, diese ‚Demos‘ durch Militär beenden zu lassen? Darf der das wirklich?“Die beruhigende Antwort: „Nach Ansicht unserer Hausjuristen im ZDF ist dies höchstumstritten.“ Das Lächeln kehrt zurück auf die Lippen des Moderators. „Wir bleiben für Sie dran, meine Damen und Herren!“.

Vielleicht sollten die Damen und Herren Zuschauer von „Betreutes Denken-TV“ aber auch die Mitarbeiter mal in die Geschichtsbücher schauen. Das würde ihnen bei der Bewertung der Vorgänge zweifellos helfen. Wie bei Muslimen, die hier in Deutschland jegliche „Bedrohung“ eines ihrer Familienmitglieder mit Menschenaufläufen und Angriffen auf die Polizei beantworten, haben auch die afro-amerikanischen „Familien“-Clans ein ganz anderes Solidaritäts-Verständnis als z.B. wir biologisch fast schon abgebauten Deutschen.

Exkurs: Blutige Spur afro-amerikanischer Empörung

Rassenunruhen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der USA. Um das nicht ausufern zu lassen, fange ich mal in meinem Geburtsjahr 1965 an:

Watts (Kalifornien)

Weiße Polizisten kontrollieren am 11. August 1965 die Fahrzeugpapiere eines Afro-Amerikaners. Für anwesende Familienmitglieder ein absolutes rassistisches NoGo! Sie dreschen auf die Polizisten ein, eine interessierte Menschenmenge läft zusammen und bildet das Klatschpublikum. Der Kontoliierte und seine Familie werden verhaftet. Die Wut bei den Afro-Amerikanern steigt. Obwohl man seinerzeit die Leute noch nicht mit WhatsApp zusammenrufen konnte, schwillt die Menge binnen weniger Stunden an. Die Proteste weiten sich aus. Die Unruhen dauern fast eine Woche, fordern 34 Menschenleben, fast 1400 „Wutbürger“ und Polizisten werden verletzt. Der materielle Schaden beträgt 40 Millionen Dollar, was heute ca. 200 Millionen entsprechen dürfte.

Newark (New Jersey)

Zwei weiße Polizisten wollen am 12. Juli 1967 einen schwarzen LKW-Fahrer kontrollieren. Der beschimpft die Polizisten als Rassisten, greift sie an, wird leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Interessierte Kreise verbreiten dann die Nachricht von seinem Tod. Noch bevor dies öffentlich richtiggestellt werden kann (Twitter gab es damals bekanntlich noch nicht) kommt es zu Protesten, bei denen 26 Menschen sterben.

Detroit (Michigan)

Wenige Tage später, am 23. Juli 1967: Die Polizei hebt eine illegale Bar aus. An sich ein ganz normaler Vorgang. Wie Usus in den Staaten (bitte nicht mit deutschem Recht vergleichen) wollen die Beamten alle Gäste festnehmen. Darunter auch zwei schwarze Vietnam-Veteranen. Die und ihre Freunde lassen sich das nicht gefallen. Es kommt zu einer Massenschlägerei. Die Sache spricht sich rund, es versammeln sich vor dem Lokal Tausende Menschen. Der Protest dauert danach fünf Tage. In dieser Zeit wird neben der Polizei auch die Nationalgarde eingesetzt. 43 Menschen sterben, über 1000 werden verletzt.

Liberty City (Florida)

1979 starb bei einem Polizeieinsatz ein schwarzer Motorrad-Fahrer. Er hatte zuvor eine rote Ampel überfahren. Nachdem er gestoppt wurde, griff er die Beamten an. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der Afro-Amerikaner den Abriss einer wichtigen Ader, woran er starb. Den vier Beamten warf man vor, ihn zu Tode geprügelt zu haben. Dies konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Es kam am 8. Mai 1980 zum Freispruch. Um den Tod „ihres Bruders“ zu rächen verwüsteten Tausende „gerechtfertigte Wutbürger“ zahlreiche Straßenzüge. Die Nationalgarde wurde eingesetzt, 18 Menschen starben, der Versicherungsschaden ging in die dreistellige Millionenhöhe.

Los Angeles (Kalifornien)



Der Afro-Amerikaner Rodney King wird von Polizisten am Boden liegend und augenscheinlich wehrlos schwer verletzt. Eine mehrheitlich von Weißen besetzte Jury spricht die Polizisten frei, obwohl der Vorgang auf Video dokumentiert ist. Dies führt am dem 29. April 1992 zu Unruhen, bei denen 58 Menschen sterben und fast 2.500 verletzt werden.

Ferguson (Missouri)



Der 18jährige Afro-Amerikaner Michael Brown wird am 8. August 2014 von einem weißen Polizisten erschossen, nachdem er diesen mehrfach körperlich attackiert hatte und die Attacke fortsetzen wollte. Nachdem die zuständige Polizeibehörde gegen den Polizisten nicht ermitteln wollte, kam es zu mehrwöchigen Ausschreitungen, zahlreichen Verletzten und Toten.

Die größte Empörung löste bei der alte weiße Männer hassenden internationalen Journalie allerdings die Tatsache aus, dass ihnen teilweise der Zugang zu den von der Nationalgarde gesicherten Bereichen verwehrt wurde und sie so den berechtigten Zorn der stets friedliebenden Negroiden in den USA nicht ausführlich ins Bild setzen konnten. Deshalb wurde – auch in deutschen Medien – sofort spekuliert, man wolle vermeiden, das Bilder um die Welt gingen, die die amerikanische Polizei als das zeige was sie sei: Ein gewalttätiger Haufen alter weißer Männer, die stets gesetzestreue und friedliche Afro-Amerikaner brutal niederknüppeln würde.

Systematische mediale Verzerrung der Wirklichkeit

Das Weltbild der Mitarbeiter von ARD und ZDF ist einfach: Schwarz=Gut, Weiß=Böse / Schwarz=Friedfertig, Weiß=Rassistisch.

Ähnliches sehen wir beim Thema Islam in unserem Land, bei Themen rund um Asylanten, FFF-Jugend, ANTIFA – Kritiker dieser Gruppen gelten mindestens als „Rechte“, im Fall der Asylanten sofort als „Rassisten“. Schlägt ein Asylant einen Polizisten, gibt es kaum eine Meldung. Umgekehrt wird auch hier das Fass „Polizeigewalt“ aufgemacht. Tötet ein psychisch Gestörter in einer Shisha-Bar zahlreiche Menschen, wird Rassismus aufgepumpt. Tötet ein islamischer Terrorist auf einem Weihnachtsmarkt Menschen, ermutigt die Journalie die Bürger, sich zwei Tage später auf die Blutflecke der Opfer auf der Straße zu stellen und Glühwein zu konsumieren, um rasch zur Normalität zurückzukehren.

Trump ist der Feind „unserer Demokratie“

Hauptsächlich hassen unsere Medien Trump wegen seiner Haltung zur Abtreibung, Euthanasie, zur gleichgeschlechtlichen Ehe, zum Islam, zum Kommunismus und Sozialismus, zum Klimawandel. Deshalb muss er weg. Die Leitmedien hassen die politische „Rasse der Liberalen und Konservativen“ wie einst die Nazis die „Rasse der Juden“.

Fast ausschließlich deshalb entstellen sie in diesen Tagen die Wahrheit und verzeichnen den amerikanischen Präsidenten zu einem rassistischen Unmenschen, während sie den entfesselten Horden in vielen Städten der Nation klammheimlich Beifall zollen und darauf hoffen, dass es mehr Tote gibt, deren Blut sie an Trumps Hände kleben können.

Denn die Freiheit, die sie meinen, ist nicht die Freiheit für alle Menschen. Sondern nur für ihresgleichen. Eine Gesellschaft, beherrscht von Nichtchristen. Eine sozialistische Gesellschaft, die ihre Herrschaft festigen zu können glaubt, indem sie Minderheiten wie dem Islam oder Nicht-Weißen Hoheitsrechte gewähren. Selbstverständlich nur temporär, wie sie irrtümlicherweise glauben…

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?