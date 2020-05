(Michael van Laack) Und täglich grüßt das Murmeltier! AfD-Veranstaltungen in Gastronomie-Betrieben rufen regelmäßig die linksgrünen Milieus auf den Plan. Für die lupenreinen Demokraten sind solche Events ein Gräuel vor dem Herrn. Wirte, die sich nicht an das ungeschriebene Gesetz „Kein Saal für Nazis“ halten, werden rasch wieder auf Linie gebracht, z.B. durch Hakenkreuz-Schmierereien an den Außenwänden ihrer Immobilien.

Manchmal geht es gar soweit (wie z.B. vor einigen Monaten in den niederrheinischen Städten Wesel und Voerde) dass Wirte „veranlasst“ (man könnte auch schreiben: zum Versprechen genötigt) werden, sich für ihre Missetat zu entschuldigen und künftig stets nach dem Zweck der Veranstaltung oder dem Entnazifizierungsausweis (Parteibuch der SPD, Grünen oder der Linkspartei) zu fragen.

Wieder wurde die Dinslakener AfD das Opfer der selbsternannten Nazi-Jäger

Die AfD hat ihre Wahlveranstaltung, die am Mittwochabend, 20. Mai, im Dachstudio der Stadtbibliothek Dinslaken stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt. In einer E-Mail an Parteimitglieder begründet Renatus Rieger, Sprecher des AfD-Kreisvorstandes, diesen Schritt damit, Schaden von der Partei abwenden zu wollen. Was er damit konkret meint, ohne es beim Namen zu nennen, können wir uns denken!

Bunt macht Front gegen die rechte Gefahr

Nicht nur Wirtsleute sollen durch öffentlichen Druck des linken/linksradikalen Establishments genötigt werden, sich zu unterwerfen und AfD-Veranstaltungen nicht zuzulassen. Diesmal in Dinslaken, nur wenige Kilometer von Voerde entfernt.

Dort gibt es über der Stadtbibliothek das sogenannte „Dachstudio“, in dem regelmäßig Lesungen und andere Kulturveranstaltungen stattfinden, dass der Eigentümer – die Stadt Dinslaken – allerdings auch anderen Interessenten zur Verfügung stellt. Hin und wieder auch Parteien.

Heute sollte dort nun eine Veranstaltung der AfD stattfinden, auf der u.a. die Vorstellung des Bürgermeister-Kandidats für die NRW-Kommunalwahlen im Herbst geplant war.

Die erste Druckwelle verpuffte

Für die bereits feststehende Bürgermeister-Kandidatin der Grünen – Michaela Eislöffel – eindeutig das des Guten zu viel. Schon im Vorfeld machten sie und die anderen üblichen Verdächtigen innerhalb und außerhalb des Stadtrats agierenden Protagonisten Druck auf das zuständige Amt und einen Ausschuss. Die so Bedrängten aber ließen sich nicht dazu bewegen, die Reservierung zu stornieren. Rechtlich wäre das bei einem städtischen Objekt auch sehr schwierig, denn eine Ungleichbehandlung der Parteien könnte für den amtierenden Bürgermeister und die an der Entscheidung beteiligten Beamten neben dienstrechtlichen auch andere handfeste juristische Probleme bringen.

Also muss Druck von der Straße her:

Dinslaken zeigt Flagge? So, So…

Gestern veröffentlichte Frau Eislöffel eine Botschaft an die Aufrechten in der an den Duisburger Norden grenzenden Stadt. Ihre Botschaft ist allerdings – Surprise, Surprise – ein wenig widersprüchlich:

„Wir wollen in Dinslaken MITEINANDER leben…“

Ja, aber augenscheinlich nicht mit Menschen, die der AfD angehören oder mit ihr sympathisieren!

„…gemeinsam solidarisch handeln für Demokratie und Respekt…“

Prima, aber warum benehmen Sie sich dann – Werte Frau Bürgermeister-Kandidatin – stets so respektlos gegenüber AfD-Mitgliedern, wollen ihre Veranstaltungen verhindern und demonstrieren mit der Aufforderung zu Aktionen wie dieser, dass die Definitionshoheit, welche Partei zum demokratischen Spektrum gehört und welche nicht, bei Ihnen und ihren Freunden liegt? Ist es nicht respektlos, einem AfD-Mitglied „Du bist kein Demokrat!“ vor die Füße zu werfen?

„…ganz klar gegen Rassismus, Antisemitismus, Hetze und Intoleranz…“

Das freut mich, Frau Eislöffel! Ganz gleich ob in Dinslaken oder Rosenheim, In Hamburg oder Görlitz? Wenn das tatsächlich ihre Prinzipien sein sollten, sind sie in der AfD herzlich willkommen. Keiner von denen, die sich im Dachstudio versammeln wollten, ist ein Rassist oder Antisemit. Wie sieht das eigentlich in ihrer Partei vor Ort aus? Stehen dort alle auf der Seite Israels oder trägt man beim Grillen auch gern mal PLO-Shirts?

Dass sie gegen Intoleranz stehen, wage ich allerdings zu bezweifeln. Sonst würden Sie sich doch nicht so sehr dafür engagieren, die Veranstaltung einer in allen Landtagen und dem Deutschen Bundestag (dort sogar als stärkste Oppositionspartei) vertretenen Partei zu torpedieren.

„Wir wollen hier miteinander ein friedliches Dinslaken haben!“

Wer will das nicht, Frau Eislöffel? Aber ist nicht das Säen von Feindschaft und das Provozieren von Unruhe in den Herzen der Bürger ein erster Schritt auf dem Weg zum Unfrieden? Glauben sie ernsthaft, irgendjemandem, der sich heute im „Dachstudio“ einfinden wollte, wäre ein unfriedliches Dinslaken – eines voller Gewalt – lieber? Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Kein Mitglied der ANTIFA hätte sich dort aufgehalten. Was außerhalb geschehen wäre… Nun das hätten dann ggf. Sie und die anderen zu verantworten gehabt, die mit Ihrer Veranstaltung ein Zeichen für Intoleranz und Hetze gegen die AfD setzen wollten!

Rote Bänder an den Fahrrädern?

Das irritiert mich ein wenig. Ich dachte, Ihr Herzensanliegen sei ein buntes Dinslaken. Rote Bänder an Fahrrädern. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Wie auch immer! Das rote Band als Zeichen dafür, dass ein fremdes Fahtrad mit Plakaten geschmückt werden darf… Das wäre sicher nicht lustig geworden. Vor allem, wenn dann hinterher Leute mit Anwälten an ihrer Seite zu kämen und behaupteten, durch die Plakataktion sei ihr Gefährt beschädigt worden und sie hätten auch kein rotes Band ans Fahrrad gebunden.

Sie und die Ihren sind nicht nur Hetzer und Diskriminierer, sondern nicht einmal in der Lage, eine so kleine Aktion vom Ende her zu denken. Sind Sie sicher, Frau Eislöffel, den Anforderungen gewachsen zu sein, die das Bürgermeisteramt an Sie stellen würde? Organisationsfähigkeit und der Wille, „Meister“ aller Bürger zu sein, gehören dazu. Zumindest bei Letzterem habe ich mit Blick auf das, was Sie im Video von sich geben, meine allergrößten Zweifel!

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?