Viel wissen wir noch nicht über die neue Partei „Widerstand2020“. Dass sie von den großen Netzplattformen des nationalkonservativen und völkischen Teils der „Neuen Rechten“ gehypt wird, lässt allerdings nichts Gutes erwarten. Gezielt wird hier und da durchgestochen, sie habe in den wenigen Tagen seit ihrer Gründung fast so viele Mitglieder gewinnen können, wie die AfD aktuell hat. Ob diese Information zutreffend ist, lässt sich nicht überprüfen. Sehr wahrscheinlich erscheint das zwar nicht, aber… Sollte es so sein, mag sich ein Strohfeuer in Zeiten der Corona-Krise entzündet haben oder ein Effekt ähnlich dem der Piraten-Partei vor einigen Jahren wiederholen. Sollten Parteien oder Bewegungen wie diese allerdings tatsächlich in nächster Zukunft Massen anziehen und sich der Trend verfestigen, würde die politische Lage in Deutschland deutlich instabiler und der Spalt in der Gesellschaft deutlich tiefer, als wir ihn heute bereits sehen.

Wer sind die sichtbaren Player des „Widerstands“?

Auf der Netzseite der Partei präsentieren sich als Gründer Dr. Bodo Schiffmann, Leiter der Sinsheimer Schwindelambulanz (Nomen est Omen), Dipl. jur. Ralf Ludwig, bis 2014 Rechtsanwalt und heute Geschäftsführer der „juniko – Die Kitaplatzexperten! GmbH“ sowie „der Mensch“ (Selbstbenennung) Victoria Hamm. Sie belegt derzeit Werbepsychologie im Fernstudium an einer privaten Akademie, hat sich auch ca. ein Jahr lang mit Kinderpsychologie beschäftigt und ist aktuell u.a. tätig als Geschäftsführerin diverser Online-Projekte wie z.B. „liebeskummer.de“.

Der bekannteste Protagonist des Trios ist der Impfgegner Dr. Bodo Schiffmann, der auf youtube und anderen Plattformen in den vergangenen Wochen ein Statement nach dem anderen zum Thema Corona raushaut und – weil er nun mal als Arzt das Repertoire medizinischer Fachausdrücke gut beherrscht und weiße Arztkittel vielen Menschen immer noch Respekt einflössen – bei zahlreichen Coronoia-Vertretern offene Türen eingerannt hat. Er ist zwar kein Virologe, hat auch bisher keine wissenschaftliche Literatur veröffentlicht, die auch nur annähernd diesem Themenkomplex zugehörig ist… aber was solls? Jeder holt sich halt die „Lehrer“, die den eigenen Ohren schmeicheln. Heute allerdings musste Dr. Schiffmann eine Richtigstellung bringen, weil die den „Experten“ umgebende Schwarmintelligenz den allwissenden Onkel Doktor zuvor mit falschen Informationen versorgt hatte.

Dieser Vorgang verdeutlicht einmal mehr: Viel Ahnung hat der Mann vom Thema nicht. Er ist ein „Faktensammler“, greift begierig auf, was ihm von Hunderten anderer selbsternannten Corona-Experten, Hobby-Virologen und leider auch von politischen Interessengruppen zugespielt wird, die eine andere Republik wollen:

Anders denken ist kein Fehler, sondern Freiheit!

Dieser Satz findet sich ebenfalls auf der Netzseite der neuen Partei und darunter in großen Lettern: „Lass uns anders sein, damit sich endlich etwas verändert.“

Anders sein klingt immer gut, gell. Aber wie „anders sein“? In welchen Politikfeldern oder welcher Weltsicht will die Partei anders sein, sollen ihre Mitglieder anders sein, um am Ende ein andere Gesellschaftsordnung in einer neuen Republik zu kreieren?

Eine wirkliche Antwort gibt die Partei auf keine Frage. Ein Parteiprogramm gibt es auch noch nicht. Was wir zu lesen bekommen, sind Floskeln und Absichtserklärungen. Nichts geht in die Tiefe, nicht definiert. Man macht halt Widerstand gegen das System. Weil das eben so sein muss. Geht nicht mehr anders! Punkt!

So was kommt immer gut. Und wenn man dann noch in jdem zweiten Satz den Begriff „Freiheit“ einfließen lässt, hat man die Zielgruppe schon fast im Sack. Widerstands-Zielgruppe sind alle, die irgendwie mit irgendwas unzufrieden sind und sich unfrei fühlen. Ob nun wegen Corona, wegen des Migrationsdrucks, zu hoher Steuern, irgendwelcher Spy-Apps, zu strenger Überwachung durch den Polizeiapparat oder Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Netz. Falls diese Partei überhaupt eine greifbare Botschaft (etwas, auf dass man sie auch festnageln kann) hat, dann wohl am ehesten diese: Macht Euch frei von allem, von dem ihr Euch eingeengt fühlt. Sprengt Eure Ketten und kommt zu uns, der Widerstandpartei, den einzig wahren Freiheitskämpfern.

„Butter bei die Fische!“ – Was will die Partei?

Alles und nichts. Und außer Freiheit nichts Bestimmtes. Freiheit für alle in allem! Klingt nach „Moral und Gesetze sind Kennzeichen einer Diktatur.“ Oh nein, jetzt werde ich ungerecht:

Irgendwie…. Na ja… Also, Einfühlungsvermögen ist kein Wert, sondern eine Fähigkeit. Respekt zeigen auch. Ein Soziopath – und wäre er noch so freiheitlich gesinnt – könnte niemals Respekt zeigen und wäre doch kein Amoralist. Ehrlichkeit ist Teil des Charakters. Die Lüge an sich ist nicht amoralisch, sie birgt lediglich den Keim zu amoralischen Handlungen, die ihr ggf. folgen sollen oder ihr vorausgegangen sind.

Alles soll ausgewogen zur Sprache kommen… Aber einer muss ja abwägen oder zwei oder drei. Sie müssen selektieren oder ordnen. Und wer bildet den Willen ab? Oder soll Willen nicht gebildet sondern eher geformt werden durch den Freiheitsbegriff der Partei?

Wir ändern das Grundgesetz

Cool! Macht ihr das digital? Jedem Deutschen ein Abstimmungsgerät (selbstverständlich unhackable)? Oder mit welcher anderen Mehrheit? Mit Eurer eigenen? Geht ihr vielleicht davon aus, dass Eure Partei bei der nächsten BTW 66,34 % erlangt? Gebt Euch keinen Illusionen hin, am Wählerwillen sind schon ganz andere Formate gescheitert als jene, die Ihr vorzuweisen habt.

Welche Reform braucht denn das Grundgesetz? Die Zusammenstreichung auf zwei Paragraphen vielleicht?

§ 1 – Jeder kann tun und lassen was er will.

§ 2 – Auch dazu ist er nicht verpflichtet.

Ein Kontrollgremium für wen? Für die Regierung? Das ist der Bundestag und teilweise auch der Bundesrat. Für die Ministerpräsidenten? Das sind die Länderparlamente. Außerdem gibt es noch die Judikative und in gewissen Bereichen ist der Bundespräsident ja auch noch mehr als ein Grüß-August. – Und aberkannt wurde schon mal gar nichts. Lediglich temporär eingeschränkt aufgrund einer als weltweit als Pandemie eingestufter Krisenlage.

Wir alle sind Finanzminister

Das ist doch voll krass cool, oder? Lobbys mag ich ja auch nicht sonderlich. Interessensvertretungen für was auch immer gibt es allerdings, seit der Mensch bewusst in sozio-ökonomischen Konstrukten lebt. Verdammt lang her, verdammt lang… Schon die Könige der Assyrer und die Pharaonen der Ägypter hatten um sich herum solche Beratergruppen. Gewerkschaften sind Lobbyisten, Kirchen sind es, Parteien auch! „Widerstand2020“ ist letztlich auch nur eine Lobby-Vertretung. Für die mit der Kanzlerin und der Republik Unzufriedenen, für die Freiheits-„Verteidiger“, für viele der an Coronoia-Phobie Erkrankten.

Digitale Budget-Demokratie… also das klingt schon sehr verdächtig nach Piraten-Partei. Ich sehe das schon vor meinem geistigen Auge: Jeden Morgen vor dem Frühstück und jeden Abend vor dem Einschlafen liest sich jeder Bürger knapp 5000 Seiten Vorlagen, Anhänge und Gutachten durch und stimmt dann über jeweils ca. 100 Vorlagen ab, die die Widerstandsregierung durch ihre sachkundigen Experten (wenn man die Qualifikation der aktuellen Protagonisten für politische Mandate betrachtet, dürfte das dann wohl eine Kohorte Auszubildender zum Bankkaufmann/-frau sein) erarbeitet haben. So kann sichergestellt werden, dass nur noch eine Lobby verteilt und Gelderhält: Die der Anständigen, weil grenzenlos Freien.

Das weitere Gefasel dieses Widerstands-Kindergartens werde ich unseren Lesern und mir ersparen. Wer es dennoch konsumieren möchte, klicke auf die Seite der Partei! Abschließend:



Wer dieser Partei zutraut, einen Ausweg aus der aktuell real existierenden Staatskrise zu weisen und die bald über uns hereinbrechende schwere Wirtschaftskrise zu bewältigen, weiß nicht, was Freiheit ist, baut sich den Staat aus Legosteinen zusammen und hat letztendlich überhaupt nichts Besseres verdient als Angela Merkel!

Oder – wie Musikus73 es in einem Infospot auf youtube unbewusst mit Blick auf die Motivlage zukünftiger Wähler ausdrückt: