Hanau kann man als eine Zäsur betrachten. Die gesellschaftliche Situation ist die Blaupause für weitere Anschläge dieser oder auch anderer Art. Momentan bewegen wir uns in Richtung einer Art Bürgerkrieg. Und die Herrschenden schütten weiter Öl ins Feuer, anstatt ihrem Auftrag gerecht zu werden, die Demokratie und Meinungsfreiheit zu schützen und zu verteidigen. Ein Gastbeitrag von Jörg Müller (Foto)

Wenn die AfD die Stimmung für dieses grauenhafte Morden bereitet haben soll, dann waren es Angela Merkel, die Altparteien, die meisten Medien und große Teile der Zivilgesellschaft, die dafür mitverantwortlich sind, dass eine Partei wie die AfD in unserer Gesellschaft entstehen musste.

Um die Frage zu klären, wer welche Mitverantwortung am gesellschaftlichen Klima trägt, aus dem heraus Tobias R. diese grauenhafte Mordtat verübt hat, versetzen wir uns einmal in die Welt eines Bürgers, der politisch rechts steht und anschließend in die des Täters. Laut seines Manifestes war dieser ein lupenreiner Rassist, weshalb man der AfD unterstellt, sie habe mit ihrer Rhetorik den Boden für diese Tat bereitet.

2015

Durch die Entscheidung Angela Merkels am Parlament und den restlichen EU-Ländern vorbei und unter Ignorieren der Dublin-Vereinbarungen, ließ man Hunderttausende von Migranten überwiegend unkontrolliert quer durch sichere Drittstaaten nach Deutschland einwandern. Dieses Vorgehen wurde von der Kanzlerin als alternativlos deklariert. Merkel schuf so eine Situation des Kontrollverlustes. Und vielen Bürgern machten die Bilder im Fernsehen und Internet Angst.

Dennoch und das zeigen mehrere Studien heute, berichteten in der Hochzeit der Flüchtlingskrise fast alle Medien positiv über diese Entwicklungen, anstatt Kritik und Ängste der Bevölkerung angemessen zu spiegeln. Die Tagesschau musste sich im Nachhinein sogar dafür entschuldigen, dass sie entgegen der Realität, tendenziös Bilder von Familien mit kleinen Kindern gezeigt hatte. In der Realität aber zogen nicht enden wollende Menschenketten von überwiegend jungen Männern in Richtung Deutschland. Später wird CSU-Minister Seehofer diese Vorgänge als „Herrschaft des Unrechts“ bezeichnen. Heute steht er vollends unter dem Pantoffel seiner Herrin. Trotz massivem Widerstand eines nicht kleinen Teils der Gesellschaft-, vertreten dann auch durch die AfD im Bundestag, unterschrieb Merkel dennoch den Migrationspakt. Darin enthalten auch entsprechende Framing-Vorgaben, wie Medien Migrationsbewegungen zukünftig darstellen sollten.

Besorgte Bürger

Die Globalisierung ist beängstigend. Hedge Fonts, Steueroasen, Bankenrettung. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Weltweite terroristische Anschläge im Namen des Islam, die immer näher rückten und letztlich auch in Deutschland stattfanden. Eine massenhafte Migration von Menschen, unter denen auch islamistische Attentäter waren-, worüber Heiko Maaß (SPD) zu Anfang log, werden in Deutschland mit einem freundlichen Gesicht begrüßt. PEGIDA in Dresden war eine der ersten großen Bewegungen, die die Sorgen vor diesen Entwicklungen auf die Straße trug.

Wiederum Heiko Maaß beschimpfte die PEGIDA als „Nazis in Nadelstreifen“. Bundeskanzlerin Merkel reagierte auf PEGIDA, in dem sie in einer Weihnachtsansprache dazu aufforderte, „nicht denen mit Hass im Herzen“ zu folgen. Letztlich wurden alle PEGIDA-Demonstranten mehr oder weniger zu Nazis erklärt. Und spätestens nach Chemnitz halb Ostdeutschland zur braunen Zone. Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt, damals an der TU Dresden tätig, untersuchte die PEGIDA mit 200 Studenten und stellte anschließend fest, dass etwa bis zu 20% der Pegidianer tatsächlich rechtsextreme Ansichten vertraten. 80% aber ein Querschnitt der Bevölkerung darstellte, welcher frei von irgendwelchen Extremismen völlig legitim seine Kritik über die herrschende Politik in Form dieser montäglichen Demo-Spaziergänge friedlich äußerte.

Die AfD als einzige bürgerlich-konservativ, patriotische Partei als Projektionsfläche

Die CDU wurde unter Merkel programmatisch derart nach links verschoben, dass die AfD logischerweise und weitgehend problemlos in die Repräsentationslücke vordringen konnte. Das CDU-Programm von vor etwa 15 Jahren ist bezeichnenderweise auch in Teilen mit dem der AfD zu vergleichen. Insb. beim Thema Migration. Die Diffamierungen und Angriffe auf die AfD, Ihre Wähler und Sympathisanten wurden immer aggressiver. Pack, Brunnenvergifter, rechtsextreme Arschlöcher, Fremdenfeinde, Nazis, Faschisten, Rassisten, Antisemiten, Nationalisten, usw. Das ist so gut wie unisono das Tagesvokabular von Politik, Medien und zum Teil auch aus der Gesellschaft in Bezug zur AfD.

Aber halten wir einmal fest: Wenn die AfD tatsächlich all das wäre, was man ihr vorwirft, dann säße sie nicht mehr in den Parlamenten und würde schon lange als Ganzes vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und es hätte Verurteilungen wegen Volksverhetzung und anderen Delikten gehagelt. Denn unser gesetzlicher Rahmen bietet alles, um gegen Rassismus, Holocaustleugnung oder verfassungsgefährdende Äußerungen vorzugehen. Dies alles ist aber nicht der Fall! Die AfD ist eine demokratisch gewählte und legitimierte Partei, in der es sicher ein paar Idioten gibt wie in anderen Parteien auch. Und ganz sicher gab und gibt es auch provokante und teilweise unappetitliche Aussagen aus der AfD und/oder deren Umfeld. Sie aber in Gänze mit all diesen Etiketten zu versehen, ist absurd, an der Realität vorbei und zeigt, dass die AfD für etwas herhalten soll. Sie wird als Projektionsfläche missbraucht und soll so zerstört werden.

Vollständige Ausgrenzung

So kommt es dazu, dass in Görlitz ein Bürgermeister der AfD verhindert wird, der vom Bürger ausdrücklich gewünscht und entsprechend gewählt wurde. Und dies gelang nur, weil alle anderen Parteien ihre Programmatik hintenanstellten und sich zusammengetan hatten. Die im Bundestag kleinere Oppositionspartei Bündnis 90/Grüne, wird in den bekanntesten öffentlich-rechtlichen Talkshows deutlich häufiger eingeladen als die AfD. Die Antifa bedroht Wirte, sodass Veranstaltungen der AfD nicht stattfinden können. Wahlkampf-Stände werden umstellt, sodass Bürger, die sich einen Eindruck von der Partei verschaffen oder mit AfD-Politikern reden wollen, nicht an sie herankommen. Wahlkampfplakate werden regelmäßig zerstört. Häuser und Autos werden beschmiert oder in Brand gesetzt. Frank Magnitz wurde körperlich angegriffen und schwer verletzt. Bürger, die Veranstaltungen der AfD besuchen wollen, können dies nur unter erheblichem polizeilichem Schutz tun. Viele fühlen sich allein hierdurch abgeschreckt und verzichten darauf.

Die AfD wird schlicht daran gehindert, als Partei „auftragsgemäß“ dem politischen Willensbildungsprozess des Bürgers durch Information über ihre Programmatik entgegen zu kommen. Sie wird aus dem demokratischen Diskurs soweit es ihren Gegnern möglich ist, ausgesperrt.

Und anstatt dass sich die, die sich für die wahren Demokraten halten und sich damit immer wieder brüsten-, in erster Linie aber auch die Kanzlerin und der Bundespräsident als oberste Hüter der Demokratie, dieses undemokratische Vorgehen ächten, schütten diese Leute weiteres Öl ins Feuer, indem sie an der Stigmatisierung teilnehmen. Bundestagsabgeordnete der Linken und Grünen besitzen sogar die Frechheit, mit Antifa-Abzeichen, bzw. Antifa-Fahne im Bundestag und Europaparlament aufzulaufen.

Die AfD stilisiert sich nicht als Opfer-, auch wenn Solidarisierungseffekte sicherlich ein paar Wähler bringen. Sie wird tatsächlich massiv zum Opfer und kann ihrer Aufgabe als Partei, durch Information die Willensbildung der Bürger außerhalb des Internet zu begleiten, nur sehr erschwert nachkommen. Das ist im Übrigen auch ein Grund, warum die AfD im Internet so stark ist.

Kommen wir zum psychologischen Teil und zu Hanau

Viele Bürger solidarisieren sich mit der AfD. Wählen sie, Spenden, sehen in ihr die Repräsentanz ihrer politischen Meinung in den Parlamenten. Und sie ist tatsächlich die einzige Partei, die den konservativen, rechten aber bürgerlichen Bereich ausfüllt. Und, sie ist eine echte Alternative und Opposition bei vielen Themen. Und so wirkt jede ungerechtfertigte Diffamierung und Verleumdung der AfD wie eine seelische Ohrfeige für ihre Unterstützer, Wähler, Sympathisanten und Politiker. Und dass viele Bürger wissen, dass die meisten Diffamierungen tatsächlich nichts mit der Realität zu tun haben, kann man auch daran erkennen, dass die AfD in allen Parlamenten vertreten und im Osten sogar so stark ist, wie die führenden Altparteien. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass sich die Wut und der Zorn über diese andauernden Ohrfeigen auch nicht mehr im Internet kanalisieren kann, weil durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und drastische Strafen für angeblichen Hass und Hetze, die man ganz beliebig auslegen kann, Netzwerke vorschnell lieber alles löschen, um nicht hohe Strafen zu riskieren. Wer keinen Rechtsanwalt wie Joachim Steinhöfel zur Hand hat, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu Unrecht gesperrte wieder zurückzuholen, verstummt auf diese Weise.

D.h., Rechten, die zu Recht wütend sind, dass über ihren Kopf hinweg eine Politik gemacht wird, die sie nicht wollen-, die mit einem Rundfunk dauerbeschallt werden, der die Regierung nicht mehr kritisch hinterfragt, sondern selbst aktivistisch und parteilich agiert, denen wird auch noch dieses letzte Ventil genommen, um ihrem Frust Ausdruck zu verleihen. Und für das alles dürfen sie dann auch noch durch ihre Steuern zahlen. Sie bezahlen die GEZ, den Kampf gegen Rechts-, also sie selbst und die Politiker, die sie beschimpfen. Ob durch die AfD oder auch direkt. Kurz: Alles ist darauf ausgerichtet, den gesamten rechten politischen Bereich der Gesellschaft zum Schweigen zu bringen.

Frage: Ändern Menschen ihre Meinung durch Druck und Zwang? Ändern Menschen ihre Meinung durch einen Maulkorb? Und selbst wenn die AfD verboten würde, sie wäre zwar nicht mehr sichtbar aber die politische Haltung der Bürger wäre nicht verschwunden und würde sich einen anderen Weg an die Oberfläche suchen. Der Druck im Kessel nimmt kontinuierlich zu und es gibt praktisch keine Ventile mehr, über die dieser entweichen kann. Am Ende steht dann normalerweise eine Explosion. Hanau.

Und was ist mit der Verantwortung der restlichen Gesellschaft?

Möglicherweise war das Desaster um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen der letzte Trigger für die Tat von Tobias R. Eigentlich war Kemmerich doch eine prima Wahl! Er hätte der Mittelsmann zwischen rechts und links sein können. Die Wähler hatten exakt so gewählt: Links stark, rechts stark. Demokratie heißt Kompromiss. Kemmerich hätte die Lager geschickt einen können und keinem der Lager wäre auf die Füße getreten worden. Dann will Merkel diese Wahl rückgängig machen und die mit entsprechenden Narrativen aufgeladene Gesellschaft glaubt, dass die Machtergreifung fast schon stattgefunden hätte: Bilder wie damals 1933 in Thüringen machen die Runde. ZDF-Intendant Frey meint, die Höcke AfD führe nach Buchenwald und auch andere pietätlose Vergleiche werden über der AfD – aber auch der FDP ausgekippt. Ein Rechter, dessen Meinung per se zu Nazi erklärt und dessen parlamentarischer Arm konsequent ausgegrenzt wird-, der sieht, wie selbst die Kanzlerin die Demokratie auszuhebeln versucht, um eine legitime politische Meinung auszugrenzen, der kann nur noch an seinem Verstand zweifeln.

Möglicherweise war Thüringen der Punkt, an dem das Fass übergelaufen ist. Wenn „normale“ Menschen diesen Druck kaum noch aushalten, darüber vielleicht sogar krank werden, diesen aber insofern zu kanalisieren wissen, als dass sie deshalb nicht zum Gewalttäter oder Mörder werden, was macht dann eine solche Situation mit einem psychisch schwer gestörten Menschen? Einem Menschen, der bereits Hilferufe an die Behörden gesendet hatte. Dessen Vater Hilferufe gesendet hatte. Und der im Besitz von scharfen Schusswaffen war und damit die Macht in den Händen hielt, seinem inneren Druck, genährt durch die gesamtgesellschaftliche Situation über Jahre, jetzt ein Ventil zu schaffen? Und so zog er los, um die Menschen, Migranten-, Projektionen seines Hasses, gezielt zu töten.

Diese Migranten und die Shisha Bars stehen für die Politik der massenhaften Migration unter Angela Merkel aus Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Das hat der Täter in etwa auch so benannt. Wenn wir also nach Verantwortung fragen, können wir nicht bei der Stimmung, die die AfD in die gesellschaftliche Diskussion eingebracht hat, stehen bleiben. Die AfD ist nur ein Symptom. Und abgesehen davon sind ihre Formulierungen im Großen und Ganzen nicht rassistisch und von der Meinungsfreiheit gedeckt. Vielmehr müssen wir danach fragen, was die Migrationspolitik von Merkel und den Altparteien, unterstützt von den Massenmedien und großen Teilen der Zivilgesellschaft damit zu tun hat. Und die andauernde Diffamierung und Ausgrenzung der AfD aus dem demokratischen Diskurs.

Es ist denkbar, dass nicht die Stimmung, die die AfD durch ihre Aussagen bereitet hat, ursächlich waren für den Täter, sondern vielmehr die Kränkungen durch die gegnerische politische Seite und das Gefühl, dass selbst demokratische Wege, seinen Unmut über diese Politik loswerden zu können, ungangbar gemacht werden. Aus dieser Lage heraus ist nachvollziehbar, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die aus einer Mischung aus Ohnmacht und ihrer eigenen psychischen Pathologie, das Recht in die eigenen Hände nehmen und solche abscheulichen Taten verüben. Wichtig: Es geht hier nicht darum, das Handeln von Tobias R. zu rechtfertigen! Sondern seinen Motiven auf die Spur zu kommen und daraus Schlüsse zu ziehen, um solche Taten zukünftig möglichst verhindern zu können.

Wie kann es also weitergehen?

Viele wählen Merkel & Co. Nicht wenige wählen die AfD. Wir alle schauen zu, wenn Merkel Gesetze aushebelt, Wahlen rückgängig machen will und die AfD auf eine verfehlte Migrationspolitik mit harten Aussagen reagiert. Viele lassen den öffentlichen Rundfunk weitgehend unwidersprochen parteilich agieren. Ein Großteil der Gesellschaft glaubt leider den Narrativen vieler Politiker und Medien weitgehend ungeprüft, nur um zu den Guten zu gehören und nicht ausgegrenzt zu werden. Viele demonstrieren gegen vermeintliche Faschisten und Rechte, ohne jegliche Differenzierung. Und so haben Merkel und Co dadurch, dass sich die Gesellschaft gegenseitig attackiert, ein hervorragendes Ablenkungsmanöver, um einerseits Politik am Volk vorbei zu betreiben und parallel dazu die desaströsen Folgen ihrer Politik zu kaschieren.

Wir alle, die wir uns von den Machthabern in diesem Land in rechts und links spalten lassen, die wir nicht mehr diskursbereit sind und unsere nächsten nur noch in moralische Schubladen packen-, wir alle schaffen und unterstützen dieses Klima der Ausgrenzung und verhindern damit den fundamental wichtigen demokratischen Diskurs, an dem jeder Bürger teilhaben können muss und an dessen Ende Wahlen darüber entscheiden, wie es weitergeht.

Wenn wir die Dinge nicht mehr offen ansprechen, Bürger Angst haben müssen, dass sie diffamiert werden für ihre politische Meinung, wenn wir die AfD weiter ausgrenzen und damit Millionen Wähler und Sympathisanten, die in ihre die Repräsentanz eines politischen Willens und Standpunktes sehen, dann ist das ein Klima, indem die Ränder kontinuierlich stärker werden, radikaler werden und in dem – und das prophezeie ich hier und heute – solche Taten, ob von rechts oder auch von links, häufiger und möglicherweise auch heftiger werden.

Wir alle hier spielen mit dem Feuer. Und wir alle müssen uns an die eigene Nase packen. Und wir sollten endlich einmal einsehen, dass auch die eigene Filterblase falsch liegen kann und im Kompromiss vielleicht die richtige Lösung zu finden ist.

