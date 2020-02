(David Berger) In einem offenen Brief hat Jürgen Fritz, auf seinem bekannten Blog der freien Medien, Höcke aufgefordert Deutschland zu verlassen: Wenn er ein wirklicher Patriot sein wolle und Deutschland wirklich liebe, solle er sich dann nie mehr in die Politik einmischen oder nach Deutschland zurückkehren.

Wer nach der Lektüre von PI-News oder JouWatch und der dort fröhlich Urständ feiernden Kommentare glaubt, die freien Medien wären eine Art Propagandaabteilung des Flügels, der sieht sich bei genauerem Hinsehen schwer getäuscht. Das zeigt eine Art offener Brief an Björn Höcke, den Jürgen Fritz nun auf seinem Blog veröffentlicht hat.

„Wenn Sie wirklich ein Patriot sind…“

Bereits der Titel ist eindeutig: „Herr Höcke, wenn Sie wirklich etwas für unser Land tun wollen: Wandern Sie aus und kehren nicht zurück!“ Dazu heißt es dann weiter:

„Sehr geehrter Herr Höcke, wenn Sie wirklich so ein Patriot sind, wie Sie nicht müde werden zu betonen, so tun Sie doch Deutschland den größtmöglichen Dienst, welchen Sie ihm erweisen können: Wandern Sie aus und kommen nicht wieder zurück. Ihre extremen und fanatischen Anhänger können Sie ja geschlossen mitnehmen, die folgen Ihnen sicherlich gerne. Ich will Ihnen gerne auch erklären, warum ich dies für ehrenhaft und richtig, vor allem der Sache dienlich hielte.“

Höcke spalte die Gesellschaft, führt Jürgen Fritz an. Und gebe dem dringend nötigen Widerstand gegen die selbstzerstörerische Politik von Merkel & Co einen Anstrich, den diese nicht verdiene und der sie ungemein schwäche. Und damit größten Schaden für Deutschland anrichte.

Höcke schwäche das bürgerlich-konservative Lager enorm

Die jüngsten Ereignisse von Thüringen zeigten, dass Höcke nicht etwa das bürgerlich-konservativ-liberale Lager stärke, sondern die stark mache, „welche unser Land längst so fest in ihrem Griff haben und unserer Kultur und der freiheitlichen Demokratie so großen Schaden zufügen: Grün-Rot-Dunkelrot.“ Das fördere wiederum einen doppelten Radikalisierungsprozess nach links- und nach rechtsaußen statt der politischen Mitte zu einer dringend notwendigen Konsolidierung und Wiedererstarkung zu verhelfen.

Deshalb der unzweideutige Appell an Höcke: „Wenn Ihnen Deutschland also wirklich am Herzen liegt, so überwinden Sie Ihren Egoismus und tun etwas Positives für dieses Land, indem Sie gehen und nicht mehr zurückkehren, damit aber den Weg frei machen für andere, die der Kritik und Opposition diesen unangenehmen Geschmack zu nehmen imstande sind. Die Menschen – bis auf eine ganz kleine Ihnen ergebene Clique natürlich – werden es Ihnen danken, seien Sie dessen gewiss.“

Jürgen Fritz mit seiner Forderung nicht alleine

Einen ähnlichen Appell hatte vor einigen Jahren bereits schon einmal Imad Karim an Höcke gerichtet:

Den ganzen Text von Jürgen Fritz können Sie hier nachlesen: JÜRGEN FRITZ