Vordergründig ging es in dem neuesten Tatort vom letzten Sonntag (03.02.2020) um die szenische Verarbeitung des Missbrauchsskandals von Lügde. Das bedeutet aber nicht, dass in so einer Geschichte der erklärte politische Gegner des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks nicht beiläufig ins rechte Licht gerückt werden kann. War eine solche Einteilung in politisch Gut und Böse bislang vornehmlich eine Spezialität des Rostocker Notrufes 110 (Antifa ist gut, Alles Rechts der Antifa ist Nazi), so greift die öffentlich- rechtliche Diffamierung offensichtlich in allen Sendeformaten um sich. Ein Gastbeitrag von Stéphane Ratéau.

Es fing ja sehr spannend an. In bewährter Manier sind die Kommissare in besonderer Weise persönlich vom Verbrechen betroffen, das ganze Team muss körperlich und psychisch an die Grenzen und weit darüber hinaus gehen. Aber es lohnt sich natürlich, ist das Böse doch verkörpert im Weißen Mann.

Besonders schlimm ist, dass der Böse weiße Mann sich in widerlicher Weise an Kindern vergeht und diese lebenslang schwer traumatisiert. Der direkte Bezug zu Lügde zeigt auch, dass diese abscheulichen Verbrechen auch tatsächlich in der Wirklichkeit vorkommen und absolut real sind.

Das Böse ist Immer und Überall

Die Täter des Films haben die Rechnung aber selbstredend ohne die Dortmunder Kommissare gemacht. Mit übermenschlichem Engagement stemmen sich die Protagonisten unter Einsatz des eigenen Lebens gegen das Böse, was man von der nordrhein- westfälischen Polizei und den anderen staatlichen Behörden in der Realität nicht gerade behaupten kann.

Erschwerend kommt in der Realität natürlich noch dazu, dass sich die Realbehörden unverständlicherweise an Gesetze halten, ganz im Gegensatz zu den Protagonisten des Films. Wohnungseinbrüche sind Standard, gesetzeswidrige Geständniserpressung hingegen ist schon eine Kategorie höher angesiedelt und die Krönung der Ermittlungsarbeit.

Das Gute jedoch steht über dem Gesetz

Der Film beweist jedoch, dass das gesetzeswidrige Vorgehen ethisch absolut gerechtfertigt und sogar geboten ist, geht es doch nicht nur um die Bekämpfung der Inkarnation des Bösen an sich, sondern um die Bekämpfung des ultimativen Bösen in Form des politischen Gegners in Form der größten und fast einzigen wirklichen Oppositionspartei im deutschen Bundestag.

Diese Allegorie wird sehr subtil in den Film platziert. Zunächst wir einer der Bösen weißen Männer als eines der widerlichen Monster mit perversen Phantasien gezeichnet, dann wird der Name des Verbrechers genannt: #Alexander Weidel. Glaubt da noch jemand an Zufall? So plump und dumm kann niemand sein, dass eine solche Namenswahl nicht in voller Absicht und zur Provokation gewählt ist.

Die Inkarnation des Bösen ist der politische Gegner

Die Frage, die sich anhand dieses Beispiels wieder einmal stellt, ergibt sich aus dieser unglaublichen Geschichte ganz einfach: Muss das öffentlich–rechtliche Fernsehen noch parteipolitisch neutral sein oder hat das System auch oder besonders einen erzieherischen Auftrag?

Es ist ja auch schrecklich anzusehen, dass die Pädophilenpartei AFD in allen Landtagen und im Bundestag vertreten ist. Auch denjenigen, die unverständlicherweise bezüglich solcher netter Allegorien keinen Spaß verstehen, sich aufregen und vielleicht sogar die Abschaffung des ÖRR fordern, muss künftig verstärkt der Garaus gemacht werden. Aber dafür haben wir ja die Antifa.

