(David Berger) Ausgerechnet kurz vor Advent und Weihnachten werden die Reliquien der Krippe Jesu auf Anweisung von Papst Franziskus aus Rom an die Palästinenser weggeschenkt. Nach dem Pachamama-Skandal erreichen damit der Ausverkauf und die Entweihung der ewigen Stadt ein neues Level, das den parallelen Ausverkauf des Katholischen unter Franziskus faktisch greifbar macht.

Maria Maggiore ist die vielleicht ehrwürdigste Marienkirche der römisch-katholischen Welt. Unter dem Hochaltar in der Krypta werden dort die Reliquien der Krippe Jesu seit vielen Jahrhunderten verehrt.

Eine der heiligsten Reliquien der Christenheit

Im Advent pilgern die Gläubigen des römischen Volkes dorthin, um nach einer Andacht vor dem Gnadenbild der Madonna – Salus Populi Romani unter dem Gesang des Rorate Coeli zu den Reliquien zu ziehen und diese als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest zu verehren. Im vergangenen Jahr hatte ich die Freude bei diesem uralten Ritus dabei zu sein und habe hier darüber berichtet.

Das war vermutlich auch das letzte mal, dass diese schöne Feier in Rom stattfand.

Die Holzfragmente, die aus der Krippe Jesu stammen sollen und in einem Kristallreliquiar in der Form einer Krippe verehrt werden, wurden während der muslimischen Eroberung des Heiligen Landes nach Rom in Sicherheit gebracht. Sie gehören mit zu den heiligsten Reliquien der gesamten Christenheit, Nun sollen sie nach Betlehem gebracht werden.

Mahmoud Abbas und Franziskus

Der Bürgermeister von Bethlehem, Anton Salman, sagte der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA, die Entscheidung, die Reliquien zurückzugeben, sei nach dem jüngsten Besuch von Präsident Mahmoud Abbas im Vatikan getroffen worden. Bei dieser Gelegenheit hatte Abbas Franziskus gefragt, ob eine Auslieferung der Reliquien an die Palästinenser nicht möglich sei. Papst Franziskus, der vermutlich gar nicht genau wusste, um welchen Gegenstand es sich dabei handelt, soll sofort zugesagt haben.

Zahlreiche Katholiken zeigen sich nun empört, allerdings kommt der Protest deutlich zu spät-. Schlauerweise hatte man im Vatikan dafür gesorgt, dass die Katholiken weltweit von dieser barbarischen Aktion erst sehr spät erfahren haben:

Man fasst es nicht. Die Abrissbirnen wüten weiter durch die Kirche. Hält diese Leute keiner auf?- Holy relics of Jesus’ crib to be returned to Bethlehem https://t.co/Lpx8usn3JR — Armin Schwibach  (@ASchwibach) November 28, 2019

Ein Akt, der symbolisch zeigt, wozu dieser Papst fähig ist

Dieser Vorgang ist bezeichnend unter der Katastrophe, in die Papst Franziskus derzeit die katholische Kirche hineinkatapultiert. Denn dieser Ausverkauf der ewigen Stadt läuft parallel zum Ausverkauf des Katholischen generell. Durchgeführt nicht von außen, sondern von der Spitze der Kirche selbst ausgehend.

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP