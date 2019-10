Schon wieder ein Vorfall in einer Asylunterkunft in Baden-Württemberg. Ein aus Somalia stammender Mann hat in seiner Flüchtlingsunterkunft in Besigheim bei Ludwigsburg Feuer gelegt und in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei zwei Polizisten bespuckt, angegriffen und verletzt.

Ein 21-jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Jahnstraße in Besigheim hat am Montagabend in seinem Zimmer Einrichtungsgegenstände in Brand gesetzt.

Gegen 18:55 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand bei der Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Brandstellen aber bereits erloschen und es war nur geringer Sachschaden entstanden.

Gefesselt in eine psychiatrische Einrichtung verbracht

Der augenscheinlich verwirrte Somalier wurde zunächst in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er zu randalieren begann, zwei Polizeibeamte angriff, bespuckte und einen von ihnen leicht verletzte.

Der 21-Jährige musste schließlich gefesselt und von Polizeibeamten begleitet in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

