Zum PP-Tischgespräch treffe ich mich an unseren Redaktionstisch in der Bibliothek in unregelmäßigen Abständen mit interessanten Gästen zum zweiten Frühstück. Ca. 15-20 Minuten des Gesprächs lassen wir die PP-Leser sozusagen mitzuschauen.

Diesmal habe ich mich mit PP-Gast- und Romanautorin Andrea Charlotte Berwing über ihr neues Buch, einen historischen Roman aus der Zeit der Hexenverfolgung in Mecklenburg Vorpommern unterhalten.

Revival der Teufelsaustreibungen

Dabei haben wir nicht nur über geschichtliche Dinge gesprochen, sondern über die Frage, ob es heute Hexen gibt, Hexenverfolgungen usw. Aber auch über die Zunahme der Fälle von angeblicher teuflischer Besessenheit und dem Revival des Exorzismus, u.a. in Italien.

***

Sie wollen die Arbeit von PP unterstützen? Dann ist das hier möglich:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP