Ein Gastbeitrag von Michael van Laack

„Domine, quo vadis?“ (Herr, wohin willst Du gehen?“ fragt der Apostel Petrus im Johannes-Evangelium (13, 36). Christus antwortet: „Quo vado, non potes me modo sequi, sequeris autem postea.“ „Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.“

Während Petrus im Unklaren gelassen wurde über Weg und Ort (Ziel), liegen die Etappenziele des „Synodaler Weg“ genannten Prozesses der römisch-katholischen Kirche Deutschlands ebenso klar vor uns wie der Zustand (ihr Wesen), in dem wir sie beim Überschreiten der imaginären Ziellinie sehen werden. Während Christus dem Petrus erklärte, er könne ihm jetzt noch nicht folgen, fordern im Gegenteil die Auctores dieses Prozesses (DBK und ZdK) die Gläubigen auf, zu folgen, zu begleiten, ja gar – um im Bild zu bleiben – den Apostelnachfolgern vorauszugehen wie einst Christus. Die heute Vorausgehenden aber sind nicht „wahrer Gott und wahrer Mensch“, oft sind sie Feinde der Lehre, Feinde der Kirche, die sich durch die Institutionen geschlichen haben und nun – da sie Legion geworden sind – ihre Masken der Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit fallen lassen.

Das lange Leiden: Vom erfolgreichen Arzt zum Wachkoma-Patienten

Seit mehr als 50 Jahren befindet sich die Kirche im Niedergang, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Quantitativ lässt sich das ohne Konfessionswechsel freilich in kaum einem Land so präzise festmachen, wie bei uns; denn Kirchenaustritt und die damit verbundene Exkommunikation ist deutsches Sonderrecht.

Gäbe es also in Deutschland gar keine Kirchenkrise, wenn sich nicht an Zahlen festmachen ließe, wer ihr den Rücken kehrt, wer „austritt? Ist also die eingetretene Panik über den Mitgliederschwund und die verzweifelte Suche nach mehr „Glaubwürdigkeit“, neuen Strukturen, dem Aufgeben traditioneller Lehre einzig diesem Phänomen geschuldet? Erklärt sich daraus vielleicht gar die Vorreiter-Rolle zahlreicher deutscher Bischöfe, in der Weltkirche Reformen durchzusetzen, diese notfalls im vorauseilenden Gehorsam durchzuführen, auf das am deutschen Wesen auch die Weltkirche genese?

Nein, aber zweifellos beschleunigt dieser Faktor zusammen mit der Tatsache, dass Deutschland das Land der Reformation ist, ohne die es weder eine anglikanische Staatskirche noch evangelikale Sekten in Nord- und Südamerika gäbe, ohne die vermutlich weder die Vereinigungskirche Sun Myung Moons in Asien noch die fast zeitgleich 1954 gegründete Scientology Church Ron Hubbards existieren würden, den Willen zu – man möchte fast schreiben – „gnadenloser“ Umgestaltung der römisch-katholischen Kirche in Deutschland, Teilen der Industrieländer des Westens und vielen Ortskirchen Südamerikas.

1969: Der Niedergang beginnt

Während die evangelischen Gemeinschaften schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland einen kontinuierlichen, wenn auch geringen Abwärtstrend sahen, blieb die römisch-katholische Kirche stabil. Oft gar mit steigenden Werten, weltweit wachsenden Priesterzahlen und Ordensberufungen. Überall zeigte der Pfeil bei den Katholiken nach oben oder zumindest nach vorn.

Von 1962-1965 hatte die Weltkirche ein Konzil abgehalten, hatte sich in den Dokumenten neu (aber multi-rezipierbar) zum Liberalismus, zur Religionsfreiheit, zur Liturgie usw. aufgestellt.

Wie es nun mal so ist im wirklichen Leben: Gibt es keine klaren Ansagen, hört und liest jeder das, was er will und zieht entsprechende Schlussfolgerungen. So geschah es auch nach dem Konzil. Im Westen fiel diese Entwicklung zeitlich mit dem Erstarken der außerkirchlichen neuen politischen und philosophischen Bewegungen zusammen. Kirche und Gesellschaft in einem zeitgleichen Reformprozess (Krisis). Zwangsläufig musste es zu Überschneidungen kommen, zu gegenseitiger Befruchtung, zu einem Dominoeffekt. Denn niemals laufen zwei systemische Krisen innerhalb desselben Konglomerats nebeneinander ohne Überlappung ab.

So sehen wir die katholische Kirche des Jahres 1969, in der die Reform eigentlich erst beginnen sollte mit der Einführung der neuen Liturgie (in Muttersprachen und mit Zelebrationsrichtung aufs Volk) bereits in Aufruhr. Ebenso die Benelux-Staaten, Frankreich, die Schweiz, Österreich; jene Länder, deren Vertreter auf dem Konzil bereits den meisten Reformdruck ausgeübt hatten, die wohl das Gären in der Gesellschaft früher erspürt hatten als manch andere.

Innerhalb von vier Jahren (1965-69) sehen wir einen Niedergang der Ordensgemeinschaften (bis zu 25% Verlust), zahlreiche Priesterlaisierungen und einen Rückgang der Berufungen. Auf die Zahl der Gläubigen hatte das noch keine Auswirkungen. Grund: Man wünschte sich eine Versöhnung zwischen Kirche und Welt in Form des politischen Marxismus, eine Liberalisierung… nein ein Totalaufgabe christlicher Morallehren. Vielen Klerikern ging das nicht schnell und konsequent genug. Deshalb ließen sie sich laisieren, lang bevor die Krise inmitten der Gemeinden ankam.

(Foto: Die Würzburger Synode hatte verheerende Folgen für die Kirche in Deutschland © NobbiP, Wikimedia)

Reförmchen folgt Reform folgt Reförmchen… Keine Trendwende in Sicht

Seitdem nur Negativschlagzeilen. In Deutschland wurde ein Rätesystem der Laien installiert, dass vom Gemeinderat bis zum Zentralkomitee reicht und nicht nur von der Namensgebung her seine Wurzeln in den Ideen der 68er hat; auch wurde die Beteiligung der Laien an der „Gestaltung“ der Liturgie erweitert, Laien-Theologen ohne Priesterweihe leiten zumindest inoffiziell mittlerweile Gemeinden; „verstaubte“ Andachtsformen wurden liquidiert, das Sakrament der Beichte als nicht zeitgemäß in vielen Pfarren ebenso.

Man veranstaltet getrennte Gottesdienste für jede Altersgruppe, weil den jeweiligen Gruppenmitgliedern die Teilnahme an einem gemeinsamen Gottesdienst nicht mehr zuzumuten sei. Jene, die immer vor Spaltung der Kirche warn(t)en, waren und sind die eigentlichen Spalter. Sie spielten und spielen (heute noch weitaus mehr) die einzelnen Generationen gegeneinander aus.

(Foto: Liturgie im klassischen Ritus, der nach dem Konzil fast ganz zerstört wurde und nun in glaubenstreuen Kreisen eine Renaissance erlebt)

Darüber hinaus debattiert man seit Jahrzehnten offen über Themen wie Zölibat, Priestertum der Frau, Ehe-Lehre, Homosexualität, Verhütung, Abtreibung, Euthanasie. – Nein, man debattiert nicht, man streitet sich auf offener Szene. Unterstützt von den durchgängig kirchenfeindlichen MSM ist der jeweils Schuldige schnell ausgemacht: Es ist immer die- bzw. derjenige, der von beiden Positionen die „konservativere“ vertritt.

Seit über 50 Jahren jagt Experiment, eine Aufweichung, eine Wegnahme, eine theologische Feldschlacht auf offener Szene die nächste. Und was ist das Ergebnis?

“Synodaler Weg“ – Kopulation mit dem Sozialismus und dem Öko-Faschismus

Seit 1969 sehen wir die katholische Kirche Deutschland sowie auch in den oben bereits angeführten liberalen Staaten überdurchschnittlich im Vergleich zur Weltkirche niedergehen. Kirchenaustritte in anfangs noch fünf-, seit einigen Jahren sechsstelligem Bereich jährlich, weniger Taufen als Todesfälle, zurückgehende Firm- und Ehesakramente (Kirche verliert also sehr viele schon in jungen Jahren), kaum mehr Priesterweihen und Ordensberufungen.

Die Kirche steht vor einem Scherbenhaufen. Nicht erst seit den Missbrauchs-Skandalen; nicht erst, seitdem der angebliche Limburger „Protzbischof“, der weitaus weniger Geld „verschwendet“ hat, als es die Leiter der deutschen Erzbistümer seit Jahren tun, öffentlich zerrissen wurde.

Wir sehen also eine Kirche, die von immer weniger Menschen gebraucht wird, so wie sie aktuell verfasst ist. Eine Kirche, die sich dem Staat andient, wie es seit den Tagen des Reichsbischof Müller während der Non-Vogelschiss-Periode nicht mehr gesehen wurde:

Linientreu plappert man die Forderungen der Kanzlerin und der EU-Kommission zu Migration, Klimawandel, Geldpolitik und „Kampf gegen Rechts“ nach… Nein, man will zeigen, dass man es ernst meint und geht deshalb sogar in die Vorreiterrolle. AfD-Mitarbeitern, Mitgliedern und Sympathisanten kein Brot. Kein Arbeitsplatz in einer katholischen Einrichtung, kein Mitglied in Laienräten.

Dass der Islam zu Deutschland gehört, beweist man, in dem man ihn zum Teil des Lebens katholischer Gemeinde macht, den Ramadan an zahlreichen Orten andächtig mitfeiert, zu Spenden für Moschee-Neubauten aufruft, Bildungsreferenten untersagt, negativ über Koranverse zu berichten.

Dass die Klima-Ideologie bereits Teil der neuen Religion ist, beweist man ebenfalls gern: Greta, die Prophetin – Greta, dass neue Vorbild für die christliche Jugend, der Freitag als der zweite Feiertag des Christen.

Die Treue zum Staat wurde und wird auch dadurch bezeugt, dass man gegen die „Ehe für alle“ keine Organklage einreichte, – dass man sich arrangiert mit der Fristenlösung, die jährlich 4.000 Schulklassen im Mutterleib zerstören lässt. Auch duldet man die Ausbeutung zahlreicher Menschen durch Leih- und Zeitarbeit, durch kontinuierlichen Mindestlohn, obwohl das mit der Katholischen Morallehre unvereinbar ist. Gender findet man mittlerweile irgendwie voll normal in Deutschland. 51 Geschlechter, Schwulenquote in Priesterseminaren. Alles, um dem Staat zu gefallen, alles um den „Gläubigen“ zu gefallen, die seit Jahrzehnten linksgrün indoktriniert werden von einer postchristlichen CDU, Ökofaschisten und eskortierenden Medien.

Große Zeiten stehen uns bevor

Der „Synodale Weg“ wird – sollte er bis zum bitteren Ende gegangen werden – die katholische Kirche als mögliche Opposition gegen eine „staatliche Religion“ (Totalitarismus) ausschalten. Weder wird dann ein katholischer Bonhoeffer in Sicht sein, noch Organisatoren einer Montagsdemo.

Meine Kirche schaltet sich gleich: theologisch, philosophisch, (gesellschafts)politisch, moralisch. Ihr anzugehören, macht keinen Sinn mehr. Ich bleibe nur, weil die Hoffnung zuletzt stirbt!

Möge der Herr den „Synodalen Weg“ verschütten und mit ihm alle, die aus meiner Kirche theologisch eine lutherische, philosophisch eine nietzscheanische, politisch eine marxistische und moralisch eine bacchantische machen wollen.

Deshalb unversöhnlich zum Schluss:“Fahrt zu Hölle!“

