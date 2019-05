Interview von Michael Stürzberger (PI-News) am Stand der Grünen auf dem Corso Leopold in München zum Thema „Politischer Islam“ am 25. Mai 2019.

Das ganze Interview über – bis zur Drohung der Grünen, die Polizei zu holen – gewinnt man den Eindruck, dass sich die Grünhemden eigentlich schämen, Mitglied in dieser Partei zu sein – und deshalb so bizarr reagieren. Jeder Mut, in einen Dialog einzutreten scheint den in ihrer grünen Blase lebenden „weißen Männern“ zu fehlen.