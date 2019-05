(David Berger) Auch Berlin war am vergangenen Sonntag Schauplatz einer Demo der linksgrünen Kampagne „Ein Europa für alle“. Doch die Identitäre Bewegung störte dort die Demonstration, an der auch vom Verfassungsschutz beobachtete Linksextreme beteiligt waren, ganz erheblich.

Wie PP berichtete, fanden am vergangenen Sonntag in vielen deutschen Städten als Demonstationen getarnte Wahlkampfveranstaltungen von Linkspartei, SPD und Grünen statt. Mit dabei auch vom Verfassungsschutz überwachte linksextreme Gruppen.

Linksgrüne Blase angestochen

Nicht so ungestört friedlich wie in Köln ging es dabei in Berlin ab. Unter dem Motto „Ein Europa für alle“ versammelten sich verschiedene Teile des linksextremen Spektrums auf dem Alexanderplatz. Mit dabei waren auch Initiativen wie das Zentrum für politische Schönheit, Sea Watch und auch Parteien wie die SPD Berlin, die Linkspartei und die Grünen.

Doch die Identitären störten die Blase, die sich da in Berlin aufblähte, ganz enorm. Mit drei Banneraktionen entlang der Demonstrationsroute verliehen sie ihren von den Mainstreammedien gerne als „rechtsextrem“ bezeichneten Positionen Ausdruck.

„Für uns ist Europa mehr als nur die Union“

In einer ersten Stellungnahme dazu ließen die Aktivisten wissen: „Die Identitäre Bewegung steht für ein Europa in der Vielfalt seiner Völker und Kulturen. Für uns ist Europa mehr als nur die Union. Die entscheidenden Fragen des 21. Jahrhunderts werden in den Fragen der Identität, Demographie und Einwanderung entschieden.

Die Vertreter der Multikultis und linken Zivilgesellschaft wollen am liebsten alle Grenzen, Völker und Unterschiede auflösen. Wir denken jedoch, dass sich erst über diese Ebenen der eigentliche Wert des menschlichen Zusammenlebens erschließt.“

(c) IB Berlin

Youtube löscht Doku über IB

Auf den Bannern war zu lesen: „Stoppt den großen Austausch!“ und „Ihr sprecht von Europa, doch vergesst seine Völker“. Besonders der Gebrauch des wohl auf den französischen Denker Renaud Camus zurückgehenden Begriffs großer Austausch wurde in den sozialen Netzwerken hart kritisiert. Ein Twitter-User fragte: „Der große Austausch = the great Replacement – glaubt ihr an die Verschwörung gegen die europäischen Ethnien? (Islamisierung)“

Unterdessen wurde bekannt, dass Youtube eine sehr sachliche und neutral berichtende Dokumentation der „Jungen Freiheit“ über die IB am vergangenen Freitag gelöscht hat.

