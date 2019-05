Klingt wie Satire, aber wenn man tiefer gräbt… Ein Gastbeitrag von Michael van Laack

In Deutschland hätte ein Gesetz zum Kopftuchverbot in Grundschulen SELBSTVERSTÄNDLICH keine Chance, den Bundestag zu passieren. Denn Deutschland ist diskriminierungsfrei: Jawohl; Diskriminierungsfrei! Denn die Hatz auf Rechte hat ja nix mit Diskriminierung und Diffamierung zu tun, sondern ist ein notwendiger Akt zur Reinerhaltung des Demokratenblutes… Wie auch immer!

Den Bundestag dürfte ein vergleichbares Gesetz niemals passieren, denn das würde bedeuten, Mädchen aus Kinderehen zu diskriminieren und die Ehemänner der so entblößten ebenfalls bloßstellen.

Ganz abgesehen davon, dass das Kopftuch als Symbol im Gegensatz zum Kreuz keine Grausamkeit ausstrahlt und eben Kinder nicht traumatisiert, weshalb das Verbot von Kreuzen in Schulen einiger Bundesländer selbstverständlich niemanden nicht diskriminiert, sondern das Kindeswohl schützt.

Es geht um mehr, als Kopftücher

Überhaupt: Wir Nichtmuslime sollten uns mal Gedanken darüber machen, was wir in Muslimen so alles auslösen mit unseren Aversionen gegen sie. Wir nennen sie ja nicht nur frauenfeindlich, sondern auch antisemitisch und antidemokratisch. Das muss aufhören!

Mit solchen aus der Geschichte nicht im geringsten beweisbaren Behauptungen – denn alles, was da vielleicht mal war, hatte ja nichts mit dem Islam zu tun, sondern dies waren ja immer nur Aktionen einzelner einmalig irrender weiser Regenten – stärken wir nur die Rechten.

Zudem: Wir sind Demokraten und als solche ist Fairness unser zweiter Vorname. Deshalb wollen wir den Rechten nicht ihre Alleistellungsmerkmale wegnehmen.

Kopftuchverbot in Braunau geboren?

By the Way: Uns Anständige wundert es selbstverständlich nicht, dass Österreich ein solches Gesetz erlassen hat. Schließlich wurde da mal in Braunau jemand geboren… Eben, auch so ein Rechter! Tja, wir gehen mit dieser Altlast offen und demokratisch um, aber unser Nachbarland?

Wenn wir nach der EU-Wahl die große Bestrafungsaktion gegen Polen und Ungarn durchziehen, könnten wir doch Österreich gleich mitabfertigen. Ein Abwasch halt!

Wir erinnern uns: Unser Nachbarland ist durch die Sperrung der Balkanroute hauptsächlich verantwortlich für den Fachkräfte-Mangel in Deutschland. Aber Italien, was machen wir mit denen? Mal überlegen…

