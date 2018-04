Das nächste KiKa-Gate steht schon vor der Tür. Salafistenfreund Tahsin Özkan wird zukünftig für den Sender produzieren. Özkan führte schon Regie in einem Video des salafistischen Rappers Sadiq, das wegen Terrorpropaganda kurzerhand auf den Index wanderte.

Was hat eine solche Unperson bei der Umsetzung von Kinderprogramm für die Jüngsten zu suchen?

„Das Busenquiz ist durch, die Dreijährigen sind dank vieler Sextipps bestens auf ihr Erstes Mal vorbereitet und durch „Malvina, Diaa und die Liebe“ endlich offen für interkulturelle Bereicherungen.

Auch wissen die Mädchen durch das Programm des Kinderkanals inzwischen, dass es völlig in Ordnung ist, sich von denen an den Brüsten herumfummeln zu lassen, die noch nicht so lange hier leben.

Höchste Zeit für etwas Neues, dachte sich da wohl der KiKa-Programmdirektor. Lasst uns doch mal schauen, was Islamisten rund um die Kinderunterhaltung so einfällt!“