Tristesse der Zensur. Dunkle Zeiten.

Ein Gastbeitrag von Andrea Berwing

Dunkle Zeiten. Eine Frau, die nicht ertrinkt, ist eine Hexe. Das Urteil folgerichtig. Sie ist der Zauberei überführt und wird erhängt, wenn sie Glück hat, ansonsten verbrannt. Schuldig und damit ermordet. Geht sie unter, ist sie unschuldig, aber leider trotzdem tot.

Intelligenz und Kritik wurden schon immer befürchtet in totalitären Systemen, Doktrinen verhängt, Bücher verbrannt, Kunst verbannt und zerstört.

Die Tristesse der Zensur hat das Land, die westliche Welt überzogen, jetzt sollen Kunstwerke, die in Amerika hängen, der scheinheiligen #meetoo-Debatte zum Opfer fallen und aus den Museen entfernt werden.

Währenddessen selbsternannte Feministinnen in Schweden, die aus heiklen gewaltbereiten Gebieten aus ihren Wohnvierteln ziehen müssen, gerne wieder zurückkehren, wenn es dort besser wird. Nur wie soll etwas besser werden, wenn Gewalt und Herabsetzung von Frauen doch gut genug sind für das eigene Land. Nur mit dem Unterschied, dass die Gewalt auf den Straßen vorherrscht und nicht an den Wänden von Museen.

Noch eine Verschiebung: Lichter für die Opfer von terroristischen Anschlägen am Brandenburger Tor weichen Allahu-Akbar-Rufen von angeblichen Märtyrern, die für ihren Glauben sterben, Menschen jeglicher Couleur abschlachten, überfahren oder messern.

Martenstein schreibt im Tagesspiegel zum Thema Judenverfolgung in Deutschland: Eine Umfrage unter in Deutschland lebenden Juden ergab Folgendes: Acht Prozent gaben an, im Laufe des vergangenen Jahres Ziel eines oder mehrerer körperlicher Angriffe gewesen zu sein. Fast jeder Zehnte. 36 Prozent wurden beschimpft oder beleidigt. Mehr als ein Drittel. Die Befragten sollten auch sagen, wer die Angreifer gewesen seien. 81 Prozent der Angriffe und 62 Prozent der Beleidigungen seien von Muslimen gekommen.

Die Polizeistatistik malt ein anderes Bild. Um diesen Widerspruch zu klären, hat die Zeitung „Die Welt“ recherchiert und herausgefunden, dass alle Taten, bei denen ein Täter nicht ermittelt werden kann, in der Statistik Neonazis zugeschrieben werden, es scheint egal zu sein, was die Opfer sagen.

Gilt dies auch für Opfer anderer Straftaten? Wem dient das? Wer hat das beschlossen und auf welcher Grundlage?

Schweigen, schweigen, schweigen: Rassismus, das Schweigen der Schulen über Deutschenfeindlichkeit.

Schweigen über die täglichen Übergriffe auf den Straßen und in Schulen auf Frauen und Mädchen. Schweigen.

Dabei lese ich immer öfter von Männern in Kommentaren zu bestimmten Artikeln, deren Meinung es ist, die es in Ordnung finden, dass wir Frauen sozusagen „als Fickvieh“ auf den Straßen gelten und das doch ein hinzunehmendes „Projekt“ wäre, weil wir ja schließlich die Teddys geworfen haben an den Bahnhöfen, um „Flüchtlinge“ willkommen zu heißen. Woher kommt dieses immense Vorurteil? Trägt es doch zu einer weiteren Verbitterung durch richtungslose Schuldzuweisungen und Wegweisung der eigenen Verantwortung durch Wegschauen und Schweigen bei.

Genauso wie Meldungen zur Gewalt auf unseren Straßen eklatant zu unterdrücken. Am Wochenende sind wieder in Neukölln ein Sechzehn- und ein Achtundzwanzigjähriger von Männern attackiert worden und kamen schwerverletzt mit Messerstichen in ein Krankenhaus. Das ist Alltag.

In Maastricht gab es auch gleich mehrere Opfer bei verschiedenen Messerangriffen in verschiedenen Stadtvierteln.

Liegt jetzt die Zahl der Messerattacken in Deutschland bei zehn am Tag, werden es bei gleichbleibender Politik des Wegschauens immer mehr werden.

Harald Martenstein schreibt in seiner Kolumne vom Sonntagstagesspiegel: Strafen nur für Falschparker und Sexisten:

„Wenn man als Polizist merkt, dass fast alle Täter ohne Strafe wieder freikommen und weitermachen, muss man sich fühlen wie der Held eines existentialistischen Romans, das Leben ist sinnlos.“

Für Thomas de Maiziere ist das Leben so gar nicht sinnlos, Deutschland ist ja sicherer geworden.

Die Grünen sagen, es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit, damit haben sie nicht ganz Unrecht. Es gibt kein Grundrecht, jedoch ist es Aufgabe des Staates, seine Bürger vor Angriffen auf Leib und Leben zu schützen.

„Dass der Schutz der Bevölkerung als elementare Aufgabe des Staates von der Verfassungsordnung des Grundgesetzes stillschweigend vorausgesetzt wird, wird auch von Kritikern des ‚Grundrechts auf Sicherheit‘ zugestanden. Indem sich Menschen zum gegenseitigen Schutz ihres Lebens, ihrer Freiheit und ihres Vermögens in einem Staatswesen zusammenschlössen und sich einer Regierung unterstellten, verzichteten sie zu Gunsten des staatlichen Gewaltmonopols auf Selbsthilfe. Daher ergäbe sich trotz des Schweigens des Grundgesetzes aus dem Gesamtsinn der Verfassung, insbesondere aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, eine Pflicht des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Damit handele es sich aber bei der Sicherheit nicht um ein Grundrecht, sondern um eine Aufgabe des Staates. Dementsprechend sei die Sicherung des inneren und äußeren Friedens, der Freiheit und der sozialen Wohlfahrt der Bürger ‚vornehmste Aufgabe des demokratischen Staates‘. Es sei Aufgabe des Staates, seine Bürger vor Angriffen auf Leib und Leben zu schützen, der demokratische Staat sei somit sowohl Adressat als auch Garant des Freiheitsbegehrens der Bürger.“

Am Alexanderplatz Jugendgangs. Wenn in den Medien von Männergruppen oder Männern die Rede ist, so sind damit nicht Männer in Strumpfhosen gemeint. Die Menschen werden wütender, ratloser, verzweifelter. Der Staat nimmt diese Pflicht nicht wahr, zur Sicherung des Friedens gleicht der Verzicht auf Selbsthilfe einer individuellen Selbstaufgabe.

Das Sozialreferat München hat die Beratung von Flüchtlingen durch Sozialarbeiter in Notunterkünften, in denen es kein Sicherheitspersonal gibt, offiziell eingestellt.

Auch aus Häusern, in denen bislang Erzieher in der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt wurden, seien die Sozialarbeiter aus Sicherheitsgründen abgezogen worden. Dies berichtet jetzt die „Süddeutsche Zeitung“.

Das ist bis zur Zaunlatte gedacht. In Deutschland ist nicht nur unsere Freiheit bedroht, sondern auch die Bevölkerung wird außerhalb der Notunterkünfte zunehmend Gewalt und einer Verrohung ausgesetzt.

Nun, da die Terroristen ein Rekordhoch von Anwesenheit in Deutschland verzeichnen. 12.600? Lässt sich vermuten, da Syrien sich wieder im Aufbau begreift und die Russen abziehen, dass es eine Verschiebung der IS-Terroristen in das europäische Binnenland gibt. 2016 waren es 520, 2017 sind es 10.800. 108 Hundertschaften, 10.800 zukünftige Einzelfälle?. Wie viele werden es 2018 sein?

Es scheint fast unglaublich, empfangen wir doch täglich Signale, dass unsere Demokratie, das friedliche Miteinander akut bedroht ist. Die vielen kleinen Einzelfälle, die das Leben von friedliebenden Bürgern zum Horrortrip werden lassen, in den Medien gekonnt weggelassen, so dass viele Menschen noch denken, die Benennung und die Benennenden soll man zu den Populisten zählen und damit diffamieren.

Auseinandersetzung mit den Themen weglächeln. Männer wie Frauen. Differenzierung im Sinne der Aufklärung und als Bestandteil einer säkularisierten Gesellschaft im 21. Jahrhundert soll also heißen, ein Minus erstellen, wichtige Erkenntnisse weglassen. Ein Minus, ein Ausschluss einer Wahrheit, ein verbissenes Spiel zugunsten der vermeintlich Machthabenden.

Damit wird diese Gesellschaft und unsere individuelle Freiheit nicht erhalten werden können, unter fadenscheinigen Begründungen, die der Realität nicht standhalten, werden aufrechte, demokratische und mitdenkende Mitmenschen mundtot gemacht, die Aufklärer werden zensiert, werden heimlich bewundert und doch gemieden.

Ist die Freiheit noch zu retten? Die Hexen, die in der Zeit der Hexenverfolgung getötet wurden, waren ganz normale Frauen und keine Hexen, „Hexen“ waren ein denunziatorisches soziales, religiöses und juristisches Konstrukt zur Rechtfertigung der Verfolgung und Tötung von Frauen. Es gibt keine Hoffnung? Dreht sich das Schicksalsrad abwärts, zurück, sind die Aufklärer, die Zeitreisenden von Übermorgen?

Die neueste Kampagne der Stadt Köln gegen sexuelle Übergriffe auf Frauen findet mit dem Phänotyp des blonden Mannes im Anzug als möglichen Täter statt. (Siehe Foto links © Stadt Köln) Verleugnung statt Aufrichtigkeit.

Alle Aspekte der menschlichen Natur enthalten Hell und Dunkel, Gut und Böse, die Frage ist nur, was wird gefüttert? Die Zensur, die Diktatur oder die Freiheit?

Die Täter in Köln waren also blonde Männer im Anzug. Schuld an sexuellen Übergriffen sind Gemälde, die in Museen hängen. Die Vorstellung von leeren Wänden in Museen ein mahnendes Zeichen einer seelenlosen und verwahrlosten Gesellschaft.

*** Von der Autorin ist nun die Neuausgabe ihres Buches „Die Wahrheit ist anders“ erschienen: Amazon An folgendem Terminen kann man die Autorin persönlich kennen lernen: 21.12.2017 Lesung Z-Bar in Berlin Mitte, Bergstraße 2 in 10115 Berlin – 20.15 Uhr

****

Sie wollen Philosophia Perennis unterstützen?

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81 – BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Spende PP

****

Update: Für Facebook ist dieser Beitrag Spam. Widerspruch war nicht möglich, das „Verfahren“ wurde sofort nach Zusendung der Spamnachricht „geschlossen“. Da kriegt der zuständige Mitarbeiter hoffentlich ein extra Weihnachtsgeld dafür 😉