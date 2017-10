Jürgen Fritz Blog

Von Jürgen Fritz

Facebook hat Jürgen Fritz erneut für 30 Tage gesperrt. Grund: Das Einstellen des Artikels Warum ich den Islam ablehne. Dieser erneute Anschlag auf das Grund- und Menschenrecht der freien Meinungsäußerung (Art. 5 GG) wird nicht unbeantwortet bleiben!

Geistig und politisch geht es in Richtung Mittelalter respektive Mohammedismus

Die antidemokratischen, antimodernen hegemonialen Kräfte unserer Gesellschaft zeigen immer deutlicher ihre grundgesetz- und menschenrechtsfeindliche Fratze und versuchen jegliche Kritik an einer ganz bestimmten, zutiefst hofierten religiös-politisch-totalitären Weltanschauung zu unterbinden. Was wir erleben, ist nichts anderes als der Rückfall in die Zeit vor der Aufklärungsbewegung des 17. und dann vor allem des 18. Jahrhunderts. Technologisch in der Postmoderne, geistig-sittlich und politisch aber geht es immer mehr in Richtung Mittelalter beziehungsweise in Richtung Mohammedismus.

Dauer der Sperre: 30 Tage

Direkt nach der Nachricht, dass mein Posting mit Link zu dem Artikel „Warum ich den Islam ablehne“ erhielt, wurde mir mitgeteilt, dass ich…