(Info-Direkt) Gestern Nacht wurde der patriotische YouTuber Tony Gerber in Zwickau vor seiner Wohnung gezielt von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen.

Der Täter versteckte sich in einer Hecke etwa zwei Meter vom Eingang zur Wohnung entfernt. Als Gerber gegen 23:00 Uhr nach Hause kam, sprang der bisher Unbekannte hervor und griff Gerber – vermutlich mit einem Cutter-Messer – im Gesicht an. Obwohl Gerber sofort in Deckung ging, wurde er an der rechten Schläfe getroffen.

Gerber, der seit 24 Jahren Kampfsport betreibt, schildert die Szene so:

„Aufmerksam machte mich lediglich ein kurzes Rascheln, worauf der Täter schon in meine Richtung sprang. Obwohl ich sofort in Deckung ging, wurde ich an der rechten Schläfe getroffen. Reflexartig setzte ich einen linken Schwinger nach, welcher jedoch keine Wirkung erzielte, da der Angreifer einen Motorradhelm trug. Die Sache war in Sekunden vorbei und nach meiner Gegenwehr suchte mein Widersacher das Weite.“

„Der Schock sitzt tief“

Er erlitt eine Wunde am Kopf und eine Prellung an der linken Hand. Der Schnitt an der Schläfe war glücklicherweise nicht tief und musste nicht genäht werden. „Der Schock sitzt somit tiefer als der Schnitt“, so Gerber. Er ist sich sicher, dass nur seine schnelle Reaktion und lange Erfahrung schlimmeres verhindert haben. Er erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Er vermutet hinter dem gezielten Anschlag Täter aus dem extremistischen Antifa-Milieu. Denn Gerber ist in der Identitären Bewegung aktiv und leitet die Regionalgruppe Sachsen.

Gegenüber Info-DIREKT berichtet er, dass es in Zwickau bisher höchstens zu verbalen Auseinandersetzungen mit der Antifa kam. Schockiert schildert er: