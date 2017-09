(David Berger) Nein, der Anlass bei dem dieses Foto entstanden ist, war ganz und gar kein politischer. Ich war mit meinem Mann in Berlin auf dem Weg zum Flughafen. Wir hatten es am Bahnhof Zoo besonders eilig, waren auf der Suche nach der nächsten Verbindung nach Schönefeld – bereits auf dem Gleis, auf dem der Flughafenexpress für gewöhnlich abfährt.

Und versuchten deshalb herauszufinden, wann der nächste Zug fährt, damit wir im Notfall auf ein Taxi umsteigen können. Das war uns schlicht nicht möglich – da alle Aushänge auf dem Bahnsteig lediglich in arabischer Sprache verfügbar waren (Foto).

Die Aufschrift auf dem während der Suche einfahrenden Zug war dann – الحمد لله – noch in einem für uns verständlichen Idiom gehalten, so dass wir irgendwie doch noch rechtzeitig am Flughafen ankamen.

Aber eines haben wir gelernt: Wer in Zukunft in diesem Land gut und gerne leben will, sollte besser Arabisch lernen.

***