(David Berger) Unser „Fundstück der Woche“ kommt diesmal wieder von einem unserer Lieblingskanäle auf Facebook – dem der durch unsere Zwangsgebühren finanzierten „Tagesschau“.

Ein Kommentator hatte sich erlaubt, das Wort „Wirtschaftsflüchtling“ zu benutzen – also etwas, was es in der Redaktion der „Tagesschau“ gar nicht gibt. Weshalb auch das dazu gehörige Wort verboten werden muss. Die Redaktion der Facebookseite forderte daher den frechen Kommentator auf, auf das Wort in Zukunft zu verzichten.

Seine Antwort hätte besser nicht sein können. Und entsprechend fällt dann auch die Verteilung der Likes der Facebooker aus:

96 Likes für die Position der Tagesschau stehen fast 70.000 zustimmende Likes für den Kommentar gegenüber, der der Tagesschau-Redaktion jede vorurteilsfreie Berichterstattung und daher auch die Fähigkeit zu journalistischem Arbeiten abspricht …